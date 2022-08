No der Fuerderung vun Natur&Ëmwelt, datt keng Beem an Hecke fir den Tram duerch d'Porte-Neuve dierfen ewech gemaach ginn, huet och Luxtram reagéiert.

Wéi et vu Luxtram heescht géingen effektiv den Ament Etüde lafen, fir an der Neipuertsgaass tëscht dem Rond-point Schuman an dem Boulevard Royal Tramsschinnen ze leeën. Am éischte Semester d'nächst Joer soll Luxtram e Projet fir e Finanzéierungsgesetz an der Chamber virleeën.

Et géingen den Ament nach méi Variante ginn, wéi d'Strooss an Zukunft da soll amenagéiert ginn. Kloer wier awer, datt den Tram zu enger Amelioratioun vum urbane Raum soll bäidroen an eben och déi bestoend Gréngfläche respektéiere géing, wéi et aus dem Schreiwes vu Luxtram ervirgeet. Et wéilt een "d'planzlecht Ierwen" souguer "verstäerken".

D'Kinnekswiss géing deemno och net impaktéiert ginn, well een de Stater Park esou wäit wéi méiglech erhale wéilt.

Virun e puer Deeg hat Natur&Ëmwelt déi geplangten Tramsstreck duerch d'Avenue de la Porte-Neuve an der Stad an de Fokus geréckelt, andeems d'Associatioun gefuerdert huet, datt, wann do en Tram misst gebaut ginn, keng Beem an Hecken dofir ewech gemaach dierfe ginn.

Schreiwes

Communiqué de presse

Luxembourg, le 10 août 2022

Le tramway dans l’avenue de la Porte-Neuve, une urbanité respectueuse de la Kinnekswiss et du patrimoine de la ville.

Le Plan national mobilité 2035 a été présenté au public au printemps 2022. Dans ce cadre, les deux actionnaires de Luxtram, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics ainsi que la Ville de Luxembourg, ont mandaté Luxtram pour réaliser les études d’avant-projet d’un tramway dans l’avenue de la Porte-Neuve. Il est envisagé de déposer auprès de la Chambre des députés un projet de loi de financement au cours du premier semestre 2023.

Au stade actuel d’avancement des études de trafic et d’insertion d’une nouvelle infrastructure de tramway dans l’avenue de la Porte-Neuve, plusieurs variantes de tracés, d’aménagements et d’occupation de l’espace public sont en cours d’étude. Une analyse comparative permettra d’identifier le meilleur projet qui sera présenté au public avec tous les détails.

L’ambition du projet tramway est de proposer une intégration visant à améliorer l’espace urbain, préserver et renforcer le patrimoine végétal en offrant des solutions de mobilités adaptées et équilibrées à la capitale. L’intégration de la première ligne tramway dans l’avenue de la Liberté et dans l’avenue Kennedy au Kirchberg a permis un embellissement et l’émergence d’une nouvelle offre de mobilité. L’aménagement du tramway dans l’avenue de la Porte-Neuve sera réalisé avec ce même niveau d’exigence.

La Kinnekswiss ne sera pas impactée et l’objectif consiste à préserver au maximum le tronçon du parc municipal longeant le tracé du tram. Les détails seront présentés après sélection de la meilleure variante d’aménagement.

Les chantiers du tramway de Luxembourg ont permis la réalisation de fouilles archéologiques de première importance. La découverte de l’implantation précise de la chapelle du Glacis est certainement l’exemple le plus représentatif. Ces travaux ont permis aux archéologues de mieux connaître l’histoire de ce site et de compléter l’inventaire historique le concernant, tout en préservant les vestiges sous les rails du tramway.

Il est évident que lors de la réalisation des travaux d’infrastructure, le plus grand soin sera apporté aux vestiges archéologiques.