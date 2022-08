Dréchent, Klimawandel, Inflatioun, Ukrain-Krich: D'Bauere gehéieren zu deenen, déi ënnert de Krise leiden a wëllen doriwwer mat hirem Minister schwätzen.

D'Bauerenallianz huet dës Woch d'Iddi vun engem Agrarsommet lancéiert. De Chris Meisch huet mat hirem President Camille Schroeder geschwat.

Bauerenallianz fuerdert Agrarsommet / Reportage Chris Meisch

Dass d'Landwirtschaft vum Wieder ofhängeg ass, wier kloer. Wéinst den ablécklechen dréchene Wiederkonditiounen ass et dem President vun der Bauerenallianz no net méi méiglech, Gras an all aner Kulturen op d'Felder sichen ze fueren. Wann et net reent, da wuessen och keng Planzen, sou de Camille Schroeder.

„D'Situatioun hei zu Lëtzebuerg kenne mer u sech zanter Wochen, awer och schonn iwwert déi lescht Méint, ass, dee Reen, deen ugefall ass hei zu Lëtzebuerg, ass enorm niddreg an et ass kloer, dass mir Problemer hunn scho vum Fréijoer aus un, wou am éischten an zweete Schnatt manner gewuess ass an eben duerno, wou de Gras-Wuesstem schonn zanter sechs Woche quasi agestallt huet an näischt méi wiisst. Duerno ass d'Temperatur nach wesentlech an d'Luucht gaangen an dann de Mais ass zwar eng Planz, wat jo awer eng Planz ass och fir Sonn, mee déi huet och elo därmoosse gelidden, sou dass op verschiddene Standuerter do scho muss recoltéiert ginn an dat si selbstverständlech Aboussen, déi wirtschaftlech gesi scho grouss sinn.“

Net nëmmen d'Dréchent, ma och nach eng ganz Partie aner Sujete missten dem President vun der Bauerenallianz no beim Agrarsommet thematiséiert ginn.

"Ënnert anerem dat neit Agrargesetz, mir hu vill Diskussiounen, déi an der leschter Zäit gefouert ginn a wat fir eng Richtung mir déi Landwirtschaft an Zukunft sollen orientéieren. Et si vill Diskussiounen, déi gefouert ginn iwwert d'Bauen nach ëmmer an der Gréngzon, doriwwer musse mer schwätzen an een Agrarsommet mat de Leit, deene verantwortleche Leit vun der Regierung, dat heescht: de Staatsminister, de Landwirtschaftsminister, d'Ëmweltministesch an d'Finanzministesch selbstverständlech och. Do solle mer eis op déi Plattform zesummesëtzen an da solle mer e Katalog opstellen, wou mir iwwert déi Gesamtproblematik schwätzen."

Et misst ee sech am Hierscht Gedanken iwwert déi nächst Jore maachen, sou de Camille Schroeder an net mat punktuelle Mesure kommen. D'Landwirtschaft géif senger Meenung no ganz proaktiv mat op ee Wee goen, fir zum Beispill d'Kulturen un déi meteorologesch Konditiounen unzepassen.

Ma och d'Produktiounskäschte géife souwuel beim Bauer, ma awer och beim Konsument fir Contraintë suergen. Et fäert een, dass et nach Méint dauere kéint, bis de Marché nees an een Equiliber kënnt.

"Iwwerhaapt d'Mäert am allgemenge sinn "aus de Fugen geraten" an doriwwer muss ee sech elo Gedanke maachen, wéi dat soll weider goen. An ech denken ëmmer dann direkt dorunner, wann de Präis vun eisem Produkt vill méi héich ginn ass, mir op där anerer Säit eis Produktiounskäschte méi héich sinn, dann hu mir jo awer net méi, wéi mir virdrun haten."

Dobäi denkt de Camille Schroeder awer och un de Konsument. Déi kleng Leit an d'Mëttelschicht géifen am meeschten ënnert de Präishaussë leiden. Si dierft een och net vergiessen, sou de President vun der Bauerenaallianz.