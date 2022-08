Et wéilt een eng déifgräifend Analys vun der Situatioun maachen, an doropshi sech genuch Zäit loossen, fir Léisungen auszeschaffen.

Dat waren d'Aussoe vun de Gewerkschaften no de bilaterale Gespréicher mat engem Deel vun der Regierung.

En Vue vun enger weiderer Tripartite sinn d'Gewerkschaften OGBL, LCGB a CGFP mam Premier Xavier Bettel, der Finanzministesch Yuriko Backes, dem Energieminister Claude Turmes, dem Mëttelstandsminister Lex Delles an dem Wirtschaftsminister Franz Fayot beienee komm. Grond fir eng méiglech weider Tripartite ass jo d'Präisdeierecht, déi weider klëmmt, grad am Beräich vun der Energie.

Konkretes war vun eise Journalistinnen op der Plaz no de bilaterale Gespréicher net gewuer ze ginn. D'Finanzministesch Yuriko Backes huet d'Stëmmung bei hirer Sortie als convivial bezeechent. Inhaltlech wollt si sech allerdéngs net äusseren.

Allgemeng wëll ee sech dës Kéier méi Zäit ginn, huet et vun de Gewerkschafte geheescht. Et soll nämlech eng fundéiert Analys vun der aktueller Situatioun gemaach ginn. Dat dann och op Basis vun den néidegen Donnéeën, wéi de President vun der CGFP Romain Wolff erkläert huet. Et wier de Gewerkschafte besonnesch wichteg op Basis vu geneeën Donnéeën ze schaffen.

An engem Communiqué huet d’Staatsbeamtegewerkschaft no de Bilateralen nach emol widderholl a betount, dass d’Verréckele vun Indextranchen net dierf d’Reegel ginn, soss géingen nämlech strukturell Problemer entstoen. Éischter missten nei Moossnamen envisagéiert ginn, wéi d’Upassung vun der Steiertabell un d’Inflatioun, dat wier zanter 2009 net méi geschitt. Antëscht géing d’Präisdeierecht och d’Mëttelschicht erreechen, esou ass et nach am Communiqué ze liesen. Dowéinst dierften d’Mesuren net eng breet Gesellschaftsschicht ausschléissen, mengt d’Staatsbeamtegewerkschaft.

Léisunge fir déi aktuell awer schwiereg Lag ze fannen, wier net einfach. D'Situatioun wier zanter der leschter Reunioun virun e puer Méint nach méi schlecht ginn. Grad och well jo d'Energiepräisser weider duerch de Plaffong ginn. An dat wier sécher eent vun den Haaptsujeten, esou d'Presidentin vum OGBL, Nora Back.

Et wier wichteg gewiescht, dass den Energieminister Claude Turmes bei dësen éischte Verhandlungen dobäi war, fir en Aperçu iwwer d'Entwécklunge vun den Energie- a Gaspräisser ze ginn. D'Presidentin vum OGBL rechent domadder, dass sech déi nächst Tripartite och ganz staark ronderëm dat Thema wäert dréinen.

Obschonn den Index en Donneschdeg nach guer net ugeschwat gi wier, kéint dat awer um Enn ee vun de Knackpunkte ginn. Am Interview huet d'Nora Back nämlech zouginn, dass et éischter onwarscheinlech wier, dass et en Accord wäert ginn, wann dëst Joer nach eng Indextranche soll verréckelt ginn. Gläichzäiteg hu sech awer all d'Gewerkschaftsvertrieder dofir ausgeschwat mat méiglechst oppenem Geescht an dës Negociatiounen eran ze goen.

En Donneschdeg de Mëtteg gesinn d'Ministeren dann och nach d'Patronatsvertrieder fir eng ganz änlech éischt Reunioun. Da kommen uganks September déi nei Previsioune vum Statec, wat d'Inflatioun ugeet. Déi nächst Reunioun wäert dann och nach eng Kéier an dësem Format vu Bilaterale sinn, esou nach de President vum LCGB Patrick Dury.

RTL-Informatiounen no soll déi nächst Reunioun mat de Gewerkschaften de 14. September sinn.