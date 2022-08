Dass eng Partie Flich un eng extern Gesellschaft ausgelagert gi wieren, déi da méi bëlleg war, wier just eng Rumeur, esou den DP-Politiker Max Hahn.

Nieft der Nationaler ass fir de 26. September jo och eng speziell Aviatiounstripartite virgesinn, dat op Demande vun de Gewerkschaften. LCGB, OGBL an NGL hu gefuerdert, dass d'Regierung sech mat hinnen an der Luxair-Direktioun un een Dësch setzt, well d'Aarbechtskonditioune vum Personal momentan onméiglech wieren. Wéinst Personalmanktem op Grond vun der Covid-Pandemie wieren déi Leit, déi lo nach do schaffen, iwwerfuerdert. Enn September gëtt sech also concertéiert an um Donneschdeg huet sech déi zoustänneg Chamberkommissioun mam Dossier befaasst.

Marc Spautz (CSV): "Fir eis war et e ganz wichtege Moien, fir eng Kéier mam Minister de Point ze maachen. Et ass net un eis, fir wëllen Tarifpolitik ze maachen op der Luxair. Et war fir eis wichteg ze wëssen, wéi et mat den Aarbechtsbedingungen um Fluchhafen ass, wéi ass et mat der Ofsécherung vun den Aarbechtsplazen déi do sinn, wéi ass déi finanziell Situatioun vun der Luxair."

Et misst ee fir d'éischt awer d'Differenz maachen tëscht deem wat an der Loft geschitt an deem wat um Buedem ass.

Marc Goergen (Piraten): "Den Handling erlieft momentan e Boom duerch d'Low Cost Airlines wéi Ryanair, Easyjet, wou immens vill Passagéier fir bëlleg Tariffer, souguer ënnert den Tariffer vun den Taxe fléien. Zu Lëtzebuerg ass et awer esou, dass déi da vun der Luxair mussen ofgefäerdegt ginn. Deementspriechend ass do den Drock an d‘Arbechtslaascht elo wärend dëse Méint immens héich gewiescht."

Fir vill Diskussiounen huet awer och en anere Problem gesuergt. Obwuel d'Luxair Chômage partiell kritt, géif op extern Firmen zeréckgegraff ginn.

Carlo Weber (LSAP): "Wat mech iwwerrascht huet an zum Deel och enttäuscht huet, dat geet jo géint all d'Grondprinzippien, do gouf jo anscheinend d'Leit an de Chômage partiell geschéckt bei der Luxair an da gi se duerno ersat iwwert aner Firmaen, déi bësse méi bëlleg schaffen. Dat geet natierlech géint all Grondrecht. Dat kann et net sinn dobaussen, dat ass wierklech de Geck gemaach mat de Steiergelder."

Jeff Engelen (ADR): "Si hunn elo eng Partie, dat ass de Moien och an der Kommissioun eraus komm, eng Partie Flich ausgelagert un eng extern Gesellschaft. Déi flitt da méi bëlleg, dat Personal ass méi bëlleg wéi eis Lëtzebuerger. Dat war am Fong déi Illegalitéit, déi mir de Moie festgestallt hunn."

Dat wier awer esou net confirméiert.

Max Hahn (DP): "Dat si just Rumeuren. Och de Minister huet gesot, fir hie wieren dat just Rumeuren, dass béides do zäitgläich géing passéieren. Sécherlech ass dat eppes wat een an der Politik net kann acceptéieren. Dat ass och eppes, wou de Minister eis de Moien zougesot huet, datt si do intensiv duerno kucken, a wann dat dann esou wier, dass dat direkt ënnerbonne gëtt."

Nei Leit astellen an déi, déi do sinn, entlaaschten. Dat misst elo d'Zil sinn.... dat wier awer net esou einfach. Den Direkter vun der Luxair wëll sech e Freideg dozou äusseren.