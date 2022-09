Wéi de Syndicat OGBL op hirem Site schreift, luede si d'Luxair-Personal am Kader vun der Aviatiouns-Tripartite de 26. September zu enger Manifestatioun an.

Dat fir méi Respekt vun der Generaldirektioun vis-à-vis vun de Mataarbechter vu Luxair ze fuerderen, grad ewéi besser Aarbechtskonditiounen a besser Paien.

E Méindeg, de 26. September soll de Streik géint 8.15 beim Glacis lass goen a bei de Mobilitéitsministère féieren, wou eng ëffentlech Ried gehale gëtt.

Schreiwes

Luxair Manifestation

Pour le respect du personnel

A l'occasion de la réunion du comité de suivi tripartite aviation du 26 septembre 2022, les syndicats contractants vous invitent à une grande manifestation.

Ensemble, nous

réclamons le respect du personnel de Luxair par la direction générale ;

exigeons une amélioration des conditions de travail et des conditions de rémunération correspondant à l'engagement quotidien de l'ensemble des salariés de Luxair ;

défendons l'avenir de la compagnie aérienne Luxair et ses activités au Luxembourg (Cargo Center, Refleeting, Catering,

Garage, Maintenance, etc.)

26 Septembre 2022

à partir de 8h00

Programme :

7h15 Départ Navettes Parking Bouillon

8h00 Rendez-vous au parking « Glacis » 21 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

8h15 Départ du cortège de la manifestation

8h45 Arrivée et discours au Ministère de la Mobilité et

des Travaux publics 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg

Petit déjeuner pour poste de nuit du CargoCenter entre 6h30 et 7h30 à l'hôtel Melia (1 Park Drai Eechelen, 1499 Luxemburg). A partir de 6h15, des navettes sont organisées depuis le CargoCenter, à l'hôtel Melia et le point de départ du cortège.