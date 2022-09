En Donneschdeg de Moie gouf am Energieministère déi national Energie-Spuercampagne presentéiert. De Staat fänkt do bei sech selwer un.

D'Temperatur an alle staatleche Gebaier gëtt op 20 Grad limitéiert. D'Gäng sollen, wa méiglech, guer net gehëtzt ginn. D'Staatsbeamte kréien Instruktioune mat Mesuren. A bei der Beliichtung a Belüftung ginn Efforte gemaach, méi Konkretes gouf et allerdéngs net. D'Gemenge spueren och Energie, grad wéi d'Betriber: All Entreprise gëtt mat engem Bréif sensibiliséiert fir ze spueren - an och d'Privatleit. Jidderee soll Efforte maachen no senge Méiglechkeeten, sot en Donneschdeg de Moien den Energieminister Claude Turmes. Solidaritéit wier gefrot. Doheem spuert ee mat engem Grad heize manner 6%. Bei zwee Grad sinn et eng 10%.

Vill Neits oder vill Konkretes gouf een en Donneschdeg net gewuer. Hänn kéint een och mat kalem Waasser wäschen an d'Butteker sinn opgeruff, hir Dieren zouzeloossen, fir Energie ze spueren.

Et si schwiereg Zäiten. Hie kéint keng Entwarnung ginn, och wann d'Gasspäicher gutt gefëllt sinn. Sou den Energieminister Turmes. Eis Efforte géifen net duer goen, wa Russland elo kee Gas méi géif liwweren.

Zanter August a bis Enn Mäerz sollen all d'EU-Länner jo 15% vum Gas spueren. Den Ament si mer jo an der fräiwëlleger Spuerphas.

E Freideg gesi sech d'EU-Energieministere fir eng Krisereunioun.