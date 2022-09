"Ee Glas Alkohol an der Schwangerschaft kann och schonn eent ze vill sinn", dee Message gëtt de Service Quai 57 vun der Arcus ASBL.

E Freideg war nämlech den Internationalen Dag vun der Opklärung zum "Fetalen Alkoholsyndrom". Antëscht gëtt vun engem ganze Spektrum vu Symptomer geschwat, well dacks eréischt méi spéit, zum Beispill am Grondschoulalter, en opfällegt Verhalen optriede kann, dat op den Alkoholkonsum an der Schwangerschaft zeréckzeféieren ass. D'Lisa Hatto, Sozialaarbechterin vun der Suchtberodung Quai 57, erkläert, dass zum Beispill Aggressivitéit kann optrieden, esou wéi och Léier-Schwieregkeeten. Am meeschte betraff wier duerch den Alkohol d'Gehier vum Kand, dat géing dann och aner Stéierungen ervirruffen. Et kéint och sinn, dass d'Kanner méi naiv sinn, wa si kleng sinn a vill méi frieme Leit vertrauen oder och nach Gefore manner gutt aschätze kënnen.

Extrait Lisa Hatto

Méi Präventioun

Ma wann d'Krankheet vum Fötalen Alkoholismus awer net bekannt ass, géing se och net diagnostizéiert ginn an d'Kanner kënnen net esou gutt encadréiert ginn. D'Schied, déi an der Schwangerschaft entstane sinn, sinn nämlech net méi réckgängeg ze maachen. Dowéinst setzt de Service Quai 57 vun der Arcus ASBL virun allem op d'Opklärung. Dat betrëfft dann och net nëmmen d'Fraen, mee duerchaus och d'Männer, erkläert de Jonathan Uselding.

Extrait Jonathan Uselding

Et wéilt een och dorop hischaffen, dass een ophält mat drénken, soubal ee wëll schwanger ginn. Dat wier fir de Mann genee sou wichteg wéi fir d'Fra. Rezent Studie schwätze vun 3 Méint virun der Schwangerschaft, well d'Zellen nach ëmmer present sinn am Kierper. Dat hätt dann och de Virdeel, dass een net riskéiert nach Alkohol ze drénken, ier een de Schwangerschaftstest gemaach huet.

Opklären amplaz ze culpabiliséieren

D'Lisa Hatto an de Jonathan Uselding betounen awer, dass et wichteg wier opzeklären a net ze culpabiliséieren. Och wann een ongewollt schwanger gëtt, wier et wichteg, einfach keen Alkohol méi ze drénken soubal ee weess, dass ee schwanger ass.

D'Campagne, déi vum Gesondheetsministère ënnerstëtzt gëtt, riicht sech un de grand Public an net u Leit, déi eng Alkoholsucht hunn. Och Gynekologe sollen duerch d'Campagne, déi Deel vum Aktiounsplang PALMA ass, sensibiliséiert ginn. Allgemeng sollt an der Gesellschaft e méi grousst Bewosstsinn dofir do sinn, dass och eng Kippche fir Silvester oder de Gebuertsdag fir dat ongebuerent Kand grave Konsequenze kann hunn.

Dee ganzen Interview mat de Sozialaarbechter vu Quai 57 Arcus ASBL, dem Lisa Hatto an dem Jonathan Uselding, kënnt Dir hei lauschteren: