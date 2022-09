En Donneschdeg geet d'Schoul am Fondamental nees un, e Freideg ass et un de Septièmen. An e Méindeg all d'Klassen am Lycée.

"Gutt Bildung fir jiddereen" ass de Slogan fir d'Rentrée, deen den Educatiounsminister sech ausgesicht huet. De Claude Meisch huet en Dënschdeg de Moien d'Haaptnouvelle presentéiert, ma déi ware scho bekannt: zum Beispill déi universell Gratis Hausaufgabenhëllef, véier Klasse mat Alphabetiséierung op Franséisch oder nach eng nei Digital Sektioun an de Lycéeën.