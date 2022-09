Aus dem Wocheréckbléck vun der Santé geet ervir, datt tëscht dem 5. an dem 11. September 757 Persoune positiv op de Coronavirus getest goufen.

Lescht Woch goufe liicht méi PCR-Tester zu Lëtzebuerg duerchgefouert, vu 4.904 op 5.144 Stéck. Gläichzäiteg ass d'Zuel vun de positive Fäll liicht geklommen. Virlescht Woch goufe 715 Leit positiv getest, lescht Woch waren et der 757. Donieft goufen 319 Reinfektioune registréiert.

Tëscht dem 5. am dem 11. September gouf et een neit Doudesaffer a Relatioun mat Covid-19. Déi betraffe Persoun hat 69 Joer.

Mat 1.782 aktiven Infektiounen (Stand 11. September) goufen et der manner wéi nach de 4. September. Do waren et der 1.821. Mëttlerweil gëllen 285.258 Persounen als geheelt. Den Altersduerchschnëtt vun de Leit, déi sech mam Coronavirus ugestach hunn, läit bei 42,0 Joer.

An de Spideeler goung d'Situatioun erop op 5 nei Admissioune vu Corona-Patienten op de Soins normaux. Am Verglach: déi Woch virdru waren et der 4. Op der Intensivstatioun ass kee Bett beluecht. D'Patienten hunn am Duerchschnëtt en Alter vun 68 Joer.

D'Siwen-Dages-Inzidenz ass vun 111 op 117 Infektiounen op 100.000 Awunner eropgaangen. Am heefegste gouf sech am Ausland ugestach (28%), als zweetheefegst Ursaach gouf d'Famill genannt mat 19% an d'Fräizäit kënnt mat 9% op déi drëtt Plaz. An 33% vun de Fäll konnt net nogewise ginn, wou sech ugestach gouf.

Tëscht dem 5. an dem 11. September hu sech 34 Leit eng éischte Kéier impfe gelooss, fir 17 Persoune war et déi zweet Dosis an 61 kruten hir éischt Opfrëschungsimpfung, 622 Persounen déi zweet complementaire Dosis. Am Ganze goufen (Stand 12. September) 1.290.317 Dosissen administréiert. 474.565 Residenten hunn e kompletten Impfscheema, wat 79% vun der Bevëlkerung iwwer 5 Joer entsprécht.

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 5 au 11 septembre 2022



Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse /

Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 5 au 11 septembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 est resté quasiment stable avec 757 cas par rapport à 715 cas la semaine précédente.

À ce nombre s'ajoutent 319 réinfections, soit 29,6% de l'ensemble des personnes testées positives contre 298 (29,4%) la semaine précédente.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 5 au 11 septembre est passé de 4.904 à 5.144.

16 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 7 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.467. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 11 septembre, le nombre d'infections actives a diminué à 1.782 par rapport à 1.821 au 4 septembre et le nombre de personnes guéries est passé à 285.258 (par rapport à 284.463). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 42,0 ans.

Pour la semaine du 5 au 11 septembre, 1 nouveau décès en lien avec la COVID-19 est à déplorer. L'âge de la personne décédée est de 69 ans.

Dans les hôpitaux, 5 nouvelles admissions de patients COVID-19 positifs confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 4 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 0. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 68 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a augmenté à 1,08 (0,87 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 14,58% à 14,72%.

Le taux d'incidence est passé à 117 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 111 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence. Comparé à la semaine précédente, le taux d'incidence augmente dans les groupes d'âge chez les 0-14 ans (+20%), les 15-29 ans (+6%), les 30-44 ans (+17%) et les 60-74 ans (+12%). Une diminution est enregistrée dans les groupes d'âge des 45-59 ans (-6%) et des 75+ ans (-9%).

Le taux d'incidence le plus bas est chez les 75+ ans (48 cas pour 100.000 habitants), alors que le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (360 cas pour 100.000 habitants).

Contaminations

Parmi les 1.089 cas de résidents de la semaine du 5 au 11 septembre 2022, 928 cas ont été revus et la source a été déterminée jusqu'au 09.09.2022 inclus. Les voyages à l'étranger sont la source la plus fréquente (28%) suivi par le cercle familial (19%), et les loisirs (9%). La part des sources indéterminées augmente (33%).

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre 2022, 740 doses ont été administrées: 34 personnes ont reçu une première dose, 17 ont reçu une deuxième dose, 61 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 622 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 6 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 12 septembre à 1.290.317.

474.565 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

«Impfbus on tour»

Les passages du «Impfbus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d'identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

Les vaccinations dans le Impfbus se font sans rendez-vous, ce qui implique que vous devez attendre votre tour, et cela peut être à l'origine de délais d'attente, surtout en cas de grande affluence. Si vous voulez éviter toute attente et pour votre confort, nous vous conseillons de prendre rendez-vous auprès de votre médecin, dans une pharmacie ou dans le centre de vaccination.

Fermeture exceptionnelle du centre de vaccination Victor Hugo le 17 septembre

Le centre de vaccination Victor Hugo sera exceptionnellement fermé le samedi 17 septembre en raison de l'arrivée du Tour de Luxembourg.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le rapport CORONASTEP est établi tous les 15 jours.

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours des semaines 35 et 36 de 2022 montre une prévalence encore élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Le niveau de contamination des eaux usées par le SARS-CoV-2 semble s'être toutefois stabilisé à un niveau moyen. Des tendances similaires ont été observées au niveau régional, avec un niveau constant de SARS-CoV-2 dans toutes les stations de traitement des eaux usées stations.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.