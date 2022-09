Fir d'Redaktioun vun RTL.lu ze verstäerken, gëtt fir elo direkt eng fest Mataarbechterin / e Mataarbechter gesicht.

Dir hutt Journalismus studéiert oder Erfarung am Beruff? Dir sidd virwëtzeg, stress-resistent an teamfäeg, flexibel, dynamesch an engagéiert?

Wann Dir Iech an dësen Aussoe selwer erkennt an eng fest Plaz sicht, da mellt Iech bei eis:

Well da sidd Dir eis Fra oder eise Mann!

Schreift eis!

Mailt eis Ären CV wgl. mat Foto, Adress an Telefonsnummer souwéi engem Motivatiounsbréif op Lëtzebuergesch op:

cdi@rtl.lu