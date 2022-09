D’WHO klasséiert d’Handystralen als “méiglecherweis kriibserreegend an. De Virsiichtsprinzip géif net seriö applizéiert, kritiséiert eng ONG.

Den Handy, ëmmer dobäi. Ma eng Rei Apparater strale méi, wéi an der EU erlaabt. Dat hunn Tester vun der ANFR, der franséischer Agence nationale des fréquences, schonn tëscht 2012 an 2016 erginn. D’Resultater goufen der Ëffentlechkeet laang ënnerschloen. 9 vun 10 Handye wieren deemools net konform gewiescht, seet den Dr Marc Arazi, President vun der franséischer ONG Alerte Phonegate. “Ce n’est pas le premier scandale qu’on découvre. Malheureusement, on a connu l’amiante, on a connu le tabac...”

Op Drock vu senger ONG géif di franséisch Frequenzen-Agence mëttlerweil hir Tester publizéieren a géint Hiersteller virgoen. Frankräich wär domadder Lëtzebuerg e Schrack viraus, betount de Marc Arazi, deen am Juli op Invitatioun vun Akut hei am Land eng Konferenz zum Sujet gehalen huet.

36 Smartphonen net konform

Bei hiren Tester huet d’ANFR zanter 2017 36 Smartphonen detektéiert, déi déi vun der EU definéiert Stralungslimitten iwwerschreiden. Doropshin goufen d’Hiersteller opgefuerdert, de Problem iwwer en Update ze behiewen. Bei 5 Modeller war dëst net méiglech. Se goufe vum Marché gezunn.

Hei d’Lëscht vun der ANFR

Wat bedeit "net konform"?

Den DAS - “Débit d’Absorption Spécifique” oder nach “SAR” ass d’Mooss fir d’Handystralung. Se steet fir d’Energie, déi e Kierperdeel duerch d’elektromagnéitesch Stralen ophëlt.

Handyen, déi an der EU verkaf ginn, dierfen dës Limitten net iwwerschreiden:

- 2Watt pro Kilo zum Kapp (DAS tête),

- 2Watt pro Kilo zum Rumpf (DAS tronc)

- 4Watt pro Kilo zu de Glidder (DAS membres)

Wéi eng net konform Handye goufen zu Lëtzebuerg verkaf?

Déi net konform Apparater ginn an eng europäesch Datebank agedroen. Bei Smartphonen, déi a Frankräich vum Marché gezu goufen a wou net ausgeschloss ka ginn, datt se och a verschiddenen aneren EU-Memberlänner verkaf goufen, géif d’ANFR dës Länner kontaktéieren, erkläert eis den Alexis Weber vun der ILNAS.

D’ILNAS wier vun der ANFR iwwer 4 esou Smartphone-Modeller informéiert ginn, seet de Responsabele vum Departement vun der Maartiwwerwaachung weider. Déi national Iwwerwaachungsagence hätt doropshin Recherchë gemaach, dobäi wier kee vun dëse Modeller hei fonnt ginn.

Déi 5 Smartphonen, déi a Frankräich vum Maart gezu goufen:

2018 - Neffos X1 TP902 vun TP Link DAS tronc 2,52

2019 - S8 vu Leagoo DAS Tronc 2,39

2019 - X4 Soul Mini S vun Allview DAS Tronc 4,6

2019 - Horizon Lite vun Echo DAS Tronc 2,84

2020 - Razer phone 2 vu Razer DAS Tronc 3,29

Op Nofro bei den 3 Handy-Operateuren, wéi eng vun de 36 net konforme Modeller vun der ANFR-Lëscht bei hinne verkaf goufen, krute mer folgend Apparater uginn:

- Alcatel Pixi4 (DAS Tronc 2,04)

- Nokia 3 (DAS Tronc 2,37)

- Nokia 5 (DAS Tronc 2,24)

- Samsung Galaxy Note 10+ (DAS Membre 4,33)

Dës Modeller krute jo opgrond vun der Interventioun vun der ANFR en Update gemaach a missten deemno zanterhier konform sinn.

Gesondheetleche Risiko ?

Ma wéi e Risiko geet vun Handyen aus, déi méi strale wéi erlaabt? Dat ass haut net kloer, seet den Direkter vun der Santé. Et géife wéineg Etüde mat definitive Resultater, esou den Dr Jean-Claude Schmit.

“Wat gekuckt gëtt, sinn 2 Effeten: den thermeschen Effet, well den Handy gëtt jo waarm ... iwwerdréit jo eng gewëssen Hëtzt op d’Gehier, wou d’Froe gestallt ginn iwwer de Risiko vu Kriibs zum Beispill, wou et awer nach keng ganz kloer Konklusioune gëtt.”

D’DAS-Limitten iwwerdeems, déi an der EU gëllen, wieren opgrond vu Labosetüden definéiert ginn.

“Wat ass den Effet herno op de Mënsch? Dat kann een net mat enger Moossung soen, déi een am Laboratoire mécht. Dat muss een op groussen epidemiologeschen Etüden herno feststellen”, seet den Dr Schmit. Et wiere Standarden, déi mat der Zäit an neien Erkenntnisser kéinten adaptéiert ginn.

D’Weltgesondheetsorganisatioun klasséiert d’Handystralen als “vläicht kriibserreegend” an. Fir den Dr Arazi ass kloer, datt de Precautiounsprinzip muss applizéiert ginn. Verschidden Autoritéiten hätten dat och scho laang erkannt.

“Depuis 2017 le Départment de Santé californien dit aux gens de ne plus garder le téléphone au contact du corps. Donc ce n’est pas une situation qu’on devrait découvrir. Mais une situation qui devrait d’ores et déjà amener les pouvoirs politiques dans le monde entier à agir.”

Wat gëtt zu Lëtzebuerg gemaach, fir d’Bierger ze schützen?

Déi lescht GSM-Recommandatiounen, déi een op der Websäit vun der Santé fënnt, si vun 2008. Am Hierscht kéimen aktualiséiert Recommandatiounen eraus, verséchert de Santésdirekter.

An der Broschür vun 2018 gëtt ënner anerem geroden, d’Kommunikatiounen ze limitéieren, den Telefon beim Verbindungsopbau net um Ouer ze halen. Och gëtt recommandéiert, datt een en Telefon mat niddregen DAS-Wäerter kafe soll.

Just, datt d’Hiersteller dës DAS-Wäerter zu Lëtzebuerg net publizéiere mussen. Wéi eis de Vincenzo Liberatore vun der ILNAS erkläert.

“La loi n’impose aucune obligation dans ce sens là. Mais le fabricant peut afficher cette valeur soit sur son site internet, soit sur le manuel par exemple.”

Punkto Kontrollen:

D’ILNAS, déi national Iwwerwaachungsagence fir d’Sécherheet vu Produkter a Servicer, geet wuel an d’Butteker administrativ Kontrolle maachen. Mécht awer keng Tester, ob d’DAS-Limitten agehale ginn. Och op EU-Niveau wier bis ewell net gepréift ginn, ob den Hiersteller hir DAS-Donnéën der Realitéit entspriechen, seet den Alexis Weber.

“Et ass haaptsächlech Frankräich, si maachen do relativ vill Kontrollen. Mee et ass eent vu wéinege Länner, dat an dem Domaine aktiv ass.”

Och d’ILNAS wëll elo aktiv ginn an Tester an engem spezialiséierte Laboratoire maache loossen. D'Campagne soll nach dëst Joer ulafen.

Wichteg Schrëtt, fir der Protektiounsflicht géintiwwer de Bierger gerecht ze ginn.