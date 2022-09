Face à la flambée des prix de l’énergie et les conséquences qui en résultent pour les ménages à revenu modeste, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région tient à informer que le gouvernement en conseil a décidé de prolonger la date limite d’introduction de la demande de l’allocation de vie chère et de la prime énergie jusqu’au 31 octobre 2022. L’allocation de vie chère et la prime énergie sont accordées aux ménages à revenu modeste suivant les conditions et modalités fixées par le règlement du gouvernement en conseil. L’octroi de la prime énergie est automatique pour les personnes bénéficiaires de l’allocation de vie chère. Les personnes dont les revenus bruts ne dépassent pas les plafonds limites de l’allocation de vie chère de 25% peuvent introduire une demande en obtention de la prime énergie. Le formulaire de demande et le tableau avec les limites de revenu sont disponibles en ligne sur le site fns.lu ou guichet.lu

en version papier à la réception du Fonds national de solidarité ou auprès de la commune de résidence des demandeurs. De plus amples informations peuvent être demandées au Fonds national de solidarité par téléphone au 49 10 81-999 (8h30-11h30) ou par courriel à avc.fns@secu.lu. Verlängerung der Frist für die Einreichung des Antrags auf Erhalt der Teuerungszulage und der Energieprämie Angesichts des Anstiegs der Energiepreise und der daraus resultierenden Folgen für Haushalte mit geringem Einkommen weist das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion darauf hin, dass der Regierungsrat beschlossen hat, die Frist für die Beantragung der Teuerungszulage und der Energieprämie bis zum 31. Oktober 2022 zu verlängern. Die Teuerungszulage und die Energieprämie werden Haushalten mit geringem Einkommen gemäß den Bedingungen und Modalitäten gewährt, die in der Verordnung des Regierungsrats festgelegt sind. Die Gewährung der Energieprämie erfolgt automatisch für Personen, die die Teuerungszulage erhalten. Personen, deren Bruttoeinkommen die Höchstgrenzen für die Teuerungszulage um 25% nicht überschreitet, können einen Antrag auf Energieprämie stellen. Das Antragsformular und die Tabelle mit den Einkommensgrenzen sind verfügbar online auf der Website fns.lu oder guichet.lu

in Papierform an der Rezeption des Nationalen Solidaritätsfonds oder bei der zuständigen Gemeinde des Antragstellers. Weitere Informationen können beim Nationalen Solidaritätsfonds telefonisch unter 49 10 81 -999 (8:30-11:30 Uhr) oder per E-Mail an avc.fns@secu.lu angefordert werden. Extension of the deadline for applying for the cost-of-living allowance and the energy bonus In view of the soaring energy prices and the resulting consequences for low-income households, the Ministry of Family Affairs, Integration and the Greater Region wishes to inform that the Government in Council has decided to extend the deadline for applying for the cost-of-living allowance and the energy bonus until 31 October 2022. The cost-of-living allowance and the energy premium are granted to low-income households according to the conditions and modalities set by the regulation of the Government in Council. The granting of the energy premium is automatic for persons receiving the cost-of-living allowance. People whose gross income does not exceed the cost-of-living allowance limit by 25% may apply for the energy premium. The application form and the table with the income limits are available online at fns.lu or guichet.lu

in physical form at the reception of the National Solidarity Fund or at the applicant's commune of residence. Further information can be requested from the National Solidarity Fund by telephone on 49 10 81-999 (8.30-11.30) or by e-mail at avc.fns@secu.lu.