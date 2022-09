D'Hoffnung ass, datt ee mat den annoncéierte Mesuren aus der Tripartite d'Inflatiounsspiral gebrach kritt.

D'Regierung wierkt mat eppes méi wéi enger Milliard Euro direkt op d'Energiepräisser an, déi gedeckelt, respektiv stabiliséiert ginn. D'TVA gëtt vum 1. Januar u reduzéiert an d'Brenneszoulag, also d'Allocation de vie chère an d'Energie-Primm ginn ëm ee weidert Joer verlängert, dat wat d'Leit am meeschten interesséieren dierft. Déi stramm Haussë vun den Avancë beim Gas, déi schonn annoncéiert gi waren, kommen also sécher net am Hierscht?

Nee, do waren de Premier an den Energieminister ganz kloer an duerfir gouf et jo och e gewëssenen Zäitdrock, fir séier en Accord mat de Sozialpartner ze fannen, well déi Haussë wieren elo nämlech am Oktober fälleg gewiescht. Den Direkter vu SUDenergie Alain Fürpass sot eis de Mëttwoch de Moien op Nofro hin nach emol, datt säi Betrib op den nächsten Avancen den nächste Mount deem Rechnung dréit, wat op der Tripartite decidéiert ginn ass. De Präisdeckel beim Gas spillt direkt, souguer wann d'Gesetz vum neien Tripartitesaccord ieren nach net duerch d'Chamber wier. Den Energieminister Claude Turmes verweist op en Accord mat de Fournisseuren.

"Mir hu mat hinnen en Accord, datt si eigentlech lo drop verzichten, hir Avance ze hiewen, och wann d'Gesetz nach net do ass. A mir Vertrauen an een deen Aneren an doduerch brénge mir et och fäerdeg, datt mer elo keng Avancen-Hausse kréie vun 80 oder 110%, mä datt mer direkt déi Präisbrems beim Gas vu 15% hunn."

Recalculle musse keng gemaach ginn, well d'Haussë wuel annoncéiert, ma nach net applizéiert goufen. E Mëttwoch an en Donneschdeg sinn dann nach Diskussiounen tëscht de Fournisseuren an dem Energieministère, fir d'Detailer ze klären. An de Staat iwwerhëlt och d'Netzkäschte weider.

Fir Leit, déi mat Masutt hëtzen, soll déi staatlech Reduktioun vun elo 7,5 Cent de Liter op 15 Cent eropgoen. Pelletheizungen*, wou d'Matières premières déi lescht Méint och däitlech méi deier gi sinn, ginn net subventionéiert.

De Präis vum Stroum pro Kilowatt/Stonn gëtt op den Niveau vun dësem Joer agefruer. Wann engem säi Stroumkonsum klëmmt, muss een natierlech dat méi bezuelen, mä déi annoncéiert Haussë vun 30% op der Stroumrechnung fir d'Privatleit, déi den 1. Januar komm wieren, applizéiere sech net.

Den 1. Januar ass och e gutt Stéchwuert fir d'TVA. Déi verschidden TVA-Tauxe ginn dann nämlech erofgesat, fir der Inflatioun och iwwert dee Wee weider de Wand aus de Seegelen ze huelen. Wéi de Finanzministère erkläert, hätt een aus praktesche Grënn festgehalen, datt d'TVA eréischt dat anert Joer vu 17 op 16%, vu 14 op 13 a vun 8 op 7% reduzéiert gëtt, fir de Betriber an de Verwaltungen awer och Zäit ze ginn, fir sech ëmzestellen.

D'Yuriko Backes huet gëschter awer dësen Appell un d'Entreprisen adresséiert: "Fir mech ass et awer op dëser Plaz wierklech och ganz wichteg, ze soen, datt et kloer ass, datt d'Entreprisen och hei an der Verantwortung stinn, datt dës Baisse wierklech direkt an ongefiltert op de Consommateur weidergezu gëtt."

Déi annoncéiert Präisdeckelen an d'TVA applizéiere sech queesch duerch de Gaart, et ginn awer méi geziilt Hëllefen.

Mir picken elo déi raus, déi fir d'Leit am relevantste sinn. Fir d'alleréischt emol, dat ass en Dënschdeg vläicht net sou rauskomm, mä de Steierkredit-Energie, deen am leschten Tripartite-Accord vun Enn Mäerz decidéiert gi war, fir d'Indextranche vu Juni/Juli jee no Akommes ze kompenséieren, dee leeft weider, esou laang déi Indextranche net ausbezuelt gëtt. Dat heescht bis Abrëll d'nächst Joer.

Donieft ginn d'Allocation de vie chère an d'Energie-Primm fir Stéit mat niddregem Akommes ëm ee Joer verlängert. De Premier Xavier Bettel huet dëst Rechebeispill ginn: "Bei engem Menage mat enger Persoun mécht dat fir d'Joer 2023 eng Allocation de vie chère vun 1.652 Euro an eng Primm Energie vun 200 Euro aus. Bei zum Beispill 4 Persounen an engem Menage ass dat eng Allocation de vie chère vun 2.891 Euro an 350 Euro Primm Energie."

Ee Wuert nach spezifesch zu den Altersheemer um Schluss. Hei iwwerhëlt d'Regierung en Deel vun der Energie-Rechnung, fir datt d'Gestionnairen d'Haussen net un hir Clientë weiderginn.

