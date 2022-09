D'Negociatioune wären net einfach gewiescht. Déi dräi Gewerkschafte wäerten an hire Gremien awer proposéieren, dësen Accord de principe guttzeheeschen.

D'Resultat wären direkt Entlaaschtunge fir Stéit a Betriber, esou de President vun der Staatsbeamtegewerkschaft Romain Wolff.

"Ech kann och behaapten, dass mir Gewerkschaften hei vun Ufank u bis zum Schluss gemeinsam verhandelt hunn. Dofir dat Resultat. Accord de principe: Jo. Och mir ginn d'nächst Woch an eis Gremien a wäerten do probéieren, dësen Accord duerchzekréien."

De President vun der Staatsbeamtegewerkschaft, Romain Wolff

Den OGBL hat den Accord vun der leschter Tripartite net matgedroen. Dës Kéier gouf eng vun den Haaptfuerderunge vum OGBL erfëllt: de gesetzlech festgeluechten Indexsystem bleift erhalen. Wichteg fir d'Gewerkschaft och, dass d'Kafkraaft vum Bierger gestäerkt gëtt. Et wären direkt Entlaaschtunge fir Stéit a Betriber, wéi d'OGBL-Presidentin Nora Back de Mëttwoch de Moien am RTL-Moiesjournal ënnerstrach huet. D'Kafkraaft vun de Leit an dësen haarden Zäite stäerken, hinnen entgéintkomme bei deene massiven Energiehaussen, déi op eis duerkommen an den Indexsystem verdeedegen. Déi zwou Konditioune wieren erfëllt gewiescht an dowéinst hätt den OGBL de prinzipiellen Accord en Dënschdeg kënne matdroen. Et wier e kollektiven Effort, deen ee misst maachen. D'Upasse vun der Steiertabell un d'Inflatioun war en Dënschdeg keen Thema méi. De Sujet wäert awer am Kader vun enger grousser Steierreform no de Walen nees opgegraff ginn. En Dënschdeg gëtt den Accord am Nationalvirstand vum OGBL diskutéiert.

OGBL-Presidentin Nora Back am RTL-Interview

Dat seet och den LCGB, d'Zil vun dësen Tripartiteverhandlungen ass fir si no 30 Stonne Verhandlungen erreecht. Dem Zentralcomité gëtt ugangs nächster Woch proposéiert, dësen Accord unzehuelen. D'Inflatioun géif gedréckt ginn, virun allem duerch d'Deckelung vun den Energiepräisser, déi de President vum LCGB Patrick Dury op der Pressekonferenz begréisst huet.

"Dat hunn d'Gewerkschaften gefuerdert fir d'Stéit, mä och fir d‘Betriber. D'Entlaaschtung vun de Leit ass elo direkt am Oktober, wann u sech d'Avancen, fir de Gas ze bezuelen, net ëm 80, 100 oder 110 Prozent eropginn, mä dann ëm 15 Prozent. Dat ass nach ëmmer e gewësse Montant. Mä ee vill méi niddregen."

De President vum LCGB, Patrick Dury

D'Verhandlunge ware schwéier, seet d'CGFP. Et ass prioritär drëm gaangen, d'Inflatioun ze bremsen, dofir gëtt och hei de Gremie virgeschloen, den Accord unzehuelen. De Romain Wolff huet betount, dass eng Unitéit ënnert de Gewerkschafte war.

