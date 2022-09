Béid Mesurë solle vun Neijoerschdag 2023 un emol fir 12 Méint laang gëllen. Dat hätt e finanziellen Impakt vun ëmmerhin 1,2 Milliarden € op d'Staatskeess.

Um Méindeg den Owend war nom 2. Dag vun den Tripartiteverhandlungen net vill vu Regierungssäit, respektiv vun de Gewerkschaften, oder dem Patronat gewuer ze sinn.

De Premier hat am RTL-Interview gesot: "Ech ginn Iech keng Detailer. De Fait ass, datt ech probéiere muer e ganze Pack duerch ze kréien. An do ass den Index selbstverständlech och eng vun de wichtege Froen. Awer och da calculéiert mat engem Impakt vun enger Energiepräisbrems. Dat sinn all déi Saachen, déi nach gerechent ginn a verfeinert musse ginn. Dofir déi Paus elo, fir muer de Moien um 10 Auer weider ze fueren."

Eisen Informatiounen no wier a Punkto Energiepräisbrems, zwee vun den Haaptpunkten déi, dass de Gaspräis op maximal +15% vum haitege Präis soll gedeckelt ginn. Derbäi kënnt, dass et guer keng Hausse vum Stroumpräis soll ginn. Hei géif de Staat deemno déi komplett Surplussen iwwerhuelen, souwuel fir d'Betriber, wéi och fir d’Privatstéit.

Béid Mesurë solle vun Neijoerschdag 2023 un emol fir 12 Méint laang gëllen.

Dat hätt e finanziellen Impakt vun ëmmerhin 1,2 Milliarden € op d’Staatskeess.

Dernieft gëtt diskutéiert, ob de Staat op d'TVA vu béiden Energie-Produiten kéint awierken. Domadder soll d'Inflatioun ofgebremst ginn.

Sollt dat klappen, hätt dat als Konsequenz, dass eng Index-Tranchen, déi nach am Laf vun dësem Joer géif erfalen, op d’nächst Joer géif reportéiert ginn. Duerch d’Präisbrems wier et awer esou, dass dann d’nächst Joer wuel keng weider Tranche wäert erfalen, woumat da just zwou Indextranchen 2023 géifen ausbezuelt ginn: eng am Abrëll, déi jo dëse Summer scho reportéiert gouf, an eben dann déi vun Enn dëses Joers.

Eisen Informatiounen no wier en Upasse vun der Steiertabell un d'Inflatioun héchstwarscheinlech vum Dësch.