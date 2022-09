Dëst am Fall wou d'Inflatioun awer méi héich wär, wéi d'Tripartite virgesinn hat.

D'Handwierk wier solidaresch am Kampf géint d'Inflatioun, ma fuerdert, dass nächst Joer effektiv net méi wéi déi elo viraus gesoten zwou Indextranchen mussen ausbezuelt ginn. Den Drock op d'Handwierksbetriber wier mat dësen zwou Tranchen an der Hausse vum Mindestloun schonn immens grouss. Dowéinst sollt d'Regierung sech am finalen Tripartitesaccord engagéieren, dass nächst Joer keng 3. oder 4. Indextranche op d'Entreprisen zoukënnt, heescht et de e Freideg de Mëtteg vun der Chambre des Métiers. Bei der Handwierkerkammer bezweiwelt een nämlech, dass d'Inflatioun duerch déi annoncéiert Mesuren nächst Joer effektiv esou wäit erof gedréckt ka ginn, wéi de Statec dat virausgesäit.

Mat der Hausse vum Mindestloun ëm 3,3 Prozent an den zwou geplangten Indextranchen géifen d'Personalkäschten fir d'Betriber an den éischte Méint vum nächste Joer alles an allem ëm 8,5 Prozent klammen. Der Chambre des Métiers no hätt d'Hausse vum Mindestloun um Enn en änlechen Effekt wéi eng Indextranche. Dat well et am Secteur e grousse Manktem u qualifizéiertem Personal gëtt an een dowéinst och all déi aner Paien misst no uewen upassen, fir attraktiv ze bleiwen.