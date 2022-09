Mustike kënnen uerg Krankheeten iwwerdroen. Ze nenne sinn den Dengueféiwer, den Zikavirus oder Malaria. Elo soll eng App beim lokaliséieren hëllefen.

Zanter dësem Joer gëtt zu Lëtzebuerg gekuckt, wéi eng Mustiken hei ënnerwee sinn. Dat well ëmmer méi dacks Mustiken, déi geféierlech Krankheeten iwwerdroe kënnen, an Europa opdauchen. Virdru si bis ewell just Stéchprouwe gemaach ginn. Duerch dës nei Iwwerwaachung vum Ëmweltministère zesumme mam Naturmusée, war virun e puer Wochen och eng éischte Kéier eng Tigermustik hei am Land entdeckt ginn.

Fir dës Surveillance gi Falen op Plazen opgestallt, wou am Summer vill Mustike laanscht fléien. Gëtt heibäi eng invasiv Zort identifizéiert, ass et un der Gesondheets-Inspektioun ze decidéieren, wéi eng Mesure geholl musse ginn.

Donieft kann een elo zënter e puer Deeg och selwer dobäi hëllefen, d'Opkomme vu Mustike systematesch z'erfaassen. Dëst mat Hëllef vun enger App um Handy. Mat der App "Mosquito Alert" kann een da Fotoen an Infoe vu Mustiken eraschécken, déi da vun Experte kënnen identifizéiert ginn. D'App ass am Ganzen op 19 Sproochen disponibel, dorënner och op Lëtzebuergesch.

D'App kann ee esouwuel am App Store, wéi och am Google Play-Store eroflueden.