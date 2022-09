No der Ënnerschrëft am Staatsministère gëtt de Premier Xavier Bettel géint 16 Auer Detailer dozou an der Chamber.

Den Timing ass genee ofgestëmmt: soubal de Staatsminister Bettel en Dënschdeg vu sengen Auslandsreesen an d'USA a Japan erëm ass, gëtt dat um Pabeier ënnerschriwwen, iwwert dat ee sech an 30 Stonnen laangen an zéie Verhandlungen an der Tripartite eens ginn ass.

Um 13.30 Auer e Mëttwoch ass d'Signature vum Tripartitesaccord am Staatsministère duerch d'Regierung, d'Gewerkschafts- an d'Patronatsvertrieder. Duerno mécht de Premier eng Deklaratioun an der Chamber, déi um 16 Auer ufänkt a ronn eng hallef Stonn wäert daueren. All d'Fraktiounen a politesch Sensibilitéite kréien dann eng 10 Minutten Zäit, fir hir Vue zum Accord duerzeleeën.

Parallel gëtt dann och d'Spezialkommissioun "Tripartite" nees reaktivéiert, déi d'Gesetzer muss analyséieren, déi d'Regierung schreift, fir d'Accorden ëmzesetzen. Dat gëtt dann och d'Aarbecht wärend der neier Chambersessioun, déi jo den 11. Oktober ufänkt. De President vun dëser Kommissioun ass den DP-Fraktiounschef Gilles Baum, assistéiert vum Co-Fraktiounspresident vun der CSV Gilles Roth an der grénger Fraktiounscheffin Josée Lorsché.

Eréischt e Freideg beréit d'Regierung an hirem Conseil iwwert d'Gesetzer, déi den Accord zu dräi ëmsetzen, dat mat enger finanzieller Envergure vu ronn enger Milliard Euro a Mesuren, déi den Index esou sollen drécken, datt d'nächst Joer nëmmen nach soll eng Indextranche ausbezuelt ginn.

Parallel gëtt déi reportéiert Summertranche am Abrëll bezuelt. Weider Decisiounen aus dem Sennenger Schlass sinn ënner anerem, de Stroumpräis um aktuellen Niveau anzefréieren an d'Gaspräisser bei 15% ze limitéieren, den Deckel gëtt also op d'Präisser gesat.

De Mazout gëtt mat 15 Cent um Liter subventionéiert, d'Allocation de vie chère an d'Energieprimme ginn dat ganzt nächst Joer verlängert, de Mindestloun geet erop an d'TVA gëtt op allen Tauxen ëm ee Punkt erofgesat.

D'Schreiwes vum Staatsministère