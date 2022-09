Vum 1. Oktober, also vun dësem Samschdeg un, kann een dann nees onofhängeg vum Impfstatus vu baussent der EU a Lëtzebuerg areesen.

Dat gëllt och fir net-essentiell Reesen, also zum Beispill Tourismus. Dat deelt den Ausseministère en Donneschdeg de Moie per Schreiwes mat.

D'Areesaschränkunge fir Leit aus Drëttstaate ware vum Fréijoer 2020 un a Kraaft. Vun elo u gëllen deemno nees d'Reegele vu virdrun, wann ee fir manner wéi 90 Deeg an de Schengenraum areest, datt een e valabele Pass braucht an e Visa muss hunn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministère des Affaires étrangères et européennes tient à informer que les restrictions temporaires d'entrée sur le territoire du Grand-Duché des ressortissants de pays tiers qui ont leur résidence en dehors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, mises en place dès le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19, prendront fin le 1er octobre 2022.

Par conséquent, à partir du 1er octobre 2022, les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence en dehors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, peuvent à nouveau se déplacer vers le Grand-Duché pour tout type de voyage, y inclus les voyages non essentiels (à savoir par exemple pour des raisons touristiques ou autres), et ceci indépendamment de leur statut vaccinal.

Les personnes concernées restent toutefois soumises aux conditions de base applicables pour l'entrée et le séjour de moins de 90 jours dans l'espace Schengen, dont notamment être en possession d'un passeport valide et, pour les personnes soumises à l'obligation de visa pour entrer au Luxembourg, être titulaire d'un visa court séjour.

Les détails des règles applicables pour les séjours de moins de 90 jours en tant que ressortissants de pays tiers ainsi que les modalités exactes des démarches à effectuer au préalable peuvent être consultés en suivant le lien ci-après: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/ressortissant-tiers/sejour.html.