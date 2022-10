D'Luxembourg Defense Open Air Days sinn eng Aart Expo, wou d'Lëtzebuerger Arméi hir impressionantste Fligere gewisen huet.

An de leschte Joren hunn mir eis an de Beräicher Loft-Transport a Loft-Iwwerwaachung vergréissert. Um Findel konnt een de leschte Weekend dës Fligere vu ganz no entdecken. An trotz dem schlechte Wieder hate vill Leit de Wee op de Findel fonnt. Wie vun der Aviatioun faszinéiert ass, huet hei net schlecht gestaunt. Net nëmme konnt ee sech alles vu ganz no ukucken, och d'Piloten an déi Responsabel stoungen engem Ried an Äntwert.

Freides, also een Dag virdrun, sinn déi eenzel Maschinnen ukomm. Den Highlight war natierlech den Airbus A400 M Atlas. De Francois Mathieu vun der Arméi war ee vun deene véier, déi sech ëm d'Organisatioun gekëmmert hunn, nieft ronn 30 Zaldoten, déi am Asaz waren nach ier et lassgaangen ass. De Gilles Van Dyck huet den Airbus A400M vu Bréissel op Lëtzebuerg bruecht. Och fir hien ass dëst eng Ofwiesslung, verglach mat de Missiounen, déi hien am Alldag fléie muss.

Fir d'Beluede vum 100 Tonne schwéieren Airbus ass d'Jessy Martins Braz zoustänneg, déi eenzeg Fra an der Crew. Ëmmerhin schwätze mer hei vun engem Gewiicht vu bis zu 41 Tonnen , déi kënne gelueden ginn. An aner Wierder passen 3 Helikopteren dran oder e puer Gefierer. Och als Persounentransport kënnt den Airbus an den Asaz.

Gewise goufe wéi gesot den A300 M, den A330, de BE350 ISR, den Airbus H145M, esou ewéi och eng Dron. Eng kuerzfristeg geplangten an och gelongen Aktioun , déi awer - obwuel d'Meteo net esou richteg matgespillt huet - bei villen Amateure vun der Aviatioun fir Begeeschterung gesuergt huet.