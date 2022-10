Wéi d'Police mellt, koum et e Sonndeg um 15.40 Auer um Parking vun der Gare zu Bierchem zu engem Virfall. Eng Foussgängerin gouf do aggresséiert.

D'Fra war um Wee bei d'Gare, wéi si vun engem onbekannte Mann Mordmenacë krut an dono mat engem Messer ugegraff gouf. Beim Versuch, sech ze wieren, gouf d'Fra un der Hand verwonnt. Si gouf duerno vum Onbekannten op de Buedem gestouss, ma d'Affer huet weiderhi versicht, sech ze wieren a konnt esou wuel Schlëmmeres verhënneren, wéi d'Police präziséiert.

De Mann huet um Enn opginn, huet awer beim Fortgoen annoncéiert, sech wëllen ëmzebréngen. D'Fra koum wéinst 2 Schnëttwonnen un der Hand an d'Spidol a gouf operéiert.

Méi spéit huet eng Policepatrull de flüchtege Mann mat engem Messer an der Hand an der Rue Oscar Romero entdeckt. Hie gouf vun de Beamten opgefuerdert, d'Messer néierzeleeën, wat dëse refuséiert huet, ma huet sech selwer um Hals blesséiert. Hie gouf nach op der Plaz vun de Poliziste versuergt, huet wärenddeem awer versicht, no engem zweete verstoppte Messer ze gräifen. Hie konnt dovun ofgehale ginn.

Béid Messere goufe séchergestallt. De Mann gouf dono vun de Secouriste weider versuergt a koum an d'Spidol. Den informéierte Parquet huet ordonéiert, dass de Mann festgeholl gëtt.