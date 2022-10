En Donneschdeg war dee 7. Dag am Prozess ëm déi déidlech Schëss vun engem Polizist zu Bouneweg.

Am Prozess ëm déi déidlech Schëss zu Bouneweg am Abrëll 2018 koumen en Donneschdeg déi fréier Aarbechtskolleege vum ugeklote Polizist, deen deemools geschoss huet, zu Wuert. Si beschreiwen hien als äifregen, manéierleche Kolleeg, dee vill a gäre geschafft huet. Ma net jidderee wier mat senger Aarbeschtsmanéier d’Accord gewiescht.

Geriicht/Reportage Diana Hoffmann

Maximal 7 Méint laang hunn d'Kolleegen um Kommissariat zu Bouneweg den Ugeklote kannt, wou et zu dem déidleche Schoss komm ass. Méi laang war hien nämlech nach net am Déngscht. Alle 4 Befroten hu viru Geriicht ausgesot, datt hie seng Aarbecht gutt gemaach hätt.

Just eng vun de Kolleeginnen huet betount, net gäre mat him op Patrull gaangen ze sinn, well si fonnt huet, datt hien d'Asätz net genuch géing mat hir géing ofschwätzen. An och en anere Beamten, deen nach net ausgesot huet, hätt seng perséinlech Problemer mam Ugeklote gehat.

D'Beamtin, mat där hien awer am dacksten ënnerwee war, huet dat anescht gesinn. Si war gäre mam jonke Polizist ënnerwee. Dësen hätt an hiren Aen ëmmer probéiert, de Mënschen ze hëllefen. Dacks hätt ee sech awer onsécher gefillt, well een net ëmmer d'Ofleef kannt hätt. Och si hat eréischt e gutt halleft Joer virun de Faite bei der Police ugefaangen.

Diskutéiert virum Stater Geriicht gouf dann och de Virfall, datt den Ugekloten am Kommissariat seng Waff kuerz op een, dee verhéiert ginn ass, geriicht soll hunn, wou dësen net gekuckt huet. Dëst soll just e puer Deeg virun dem déidleche Virfall zu Bouneweg passéiert sinn. Eng Beamtin, déi dat vun hirer Kolleegin gewuer ginn ass, wollt dëst weiderleeden, hat dat awer nach net gemaach, well de Virgesetzten deen Ament am Congé war.

Datt den Ugekloten emol Aussoen um Kommissariat gemaach hätt, déi deplacéiert waren, wéi ënner anerem vun "Bläien" fir Schéissen ze schwätzen, konnte sech d'Beamten erënneren. Mee no iwwer 4 Joer bei Wäitem net méi am Detail. Déi eng hätten den Ugekloten drop higewisen, wouropshin en et dann net méi gemaach hätt. Anerer hätte just de Kapp gerëselt.