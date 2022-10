D'Santé deelt mat, datt Leit, déi wëllen, sech vun elo vun 12 Joer un en zweete Rappell géint Covid kënne gi loossen.

Den zweete Booster ass net recommandéiert, fir Leit a gudder Gesondheet, déi sech nom éischte Rappell mat Corona ugestach hunn.

De Conseil Superieur des Maladies Infectieuses réit nach ëmmer besonnesch Leit iwwer 60 Joer, Persounen, déi an engem Gesondheetsberuff schaffen, schwangere Fraen a Leit, déi vulnerabel sinn, sech nach emol boosteren ze loossen.

Den Impfzenter um Belval mécht en Donneschdeg d'nächst Woch nees seng Dieren op. Et kann ee sech an der Woch tëscht 7 Auer moies an 19 Auer hei impfe loossen. A samschdes tëscht 7 an 13 Auer.

D'Leit kréie keng Invitatioun méi mat der Post geschéckt. Et kann een direkt via den Internetsite covidvaccination.lu e Rendez-vous mat senger Matricule huelen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

2e dose de rappel de vaccin et réouverture du centre de vaccination d'Esch-Belval (07.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère d'État

Nouvelles recommandations pour une 2e dose de rappel de vaccin (ou 4e dose)

Suivant l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), une deuxième dose de rappel de vaccin (ou 4e dose) à ARN messager bivalent (Comirnaty Wuhan/B.A.1 ou Spikevax Wuhan/B.A.1 ou Comirnaty Wuhan/B.A. 4-5 selon disponibilité) est recommandée pour les personnes suivantes:

• toutes les personnes de 60 ans et plus,

• les personnes entre 12 et 59 ans ayant des comorbidités les exposant à faire des formes graves de COVID-19,

• les personnes immunodéprimées,

• les femmes enceintes,

• et les professionnels de santé.

La 2e dose de rappel peut être également proposée sur décision individuelle à toutes les autres personnes âgées de 12 à 59 ans sans facteurs de risque et n'ayant pas eu d'infection récente. En revanche, cette 4e dose n'est pas recommandée chez les personnes en bonne santé qui ont eu une infection par le SARS-CoV-2 (confirmée par PCR ou test antigénique) après la première dose de rappel.

La 2e dose de rappel est administrée à un intervalle d'au moins 4 mois après la 3e dose de vaccination (ou 1re dose de rappel), respectivement après une infection. Cette dose de rappel vise à maintenir à un niveau élevé la protection vaccinale que ces personnes ont acquise contre l'infection, les formes sévères de la maladie et les décès.

Réouverture temporaire du centre de vaccination Esch-Belval

Afin de préparer au mieux la population à d'éventuelles vagues d'infection pour l'automne et l'hiver prochains, le gouvernement luxembourgeois rouvre le centre de vaccination Esch-Belval à partir du jeudi 13 octobre. Les horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi de 7 à 19 heures et le samedi de 7 à 13 heures.

Comment prendre rendez-vous?

Il n'y a plus de courrier postal qui sera envoyé aux personnes concernées. Celles-ci peuvent désormais se rendre directement sur www.covidvaccination.lu et obtenir leur rendez-vous dans un centre de vaccination en entrant simplement leur numéro de matricule. La démarche de prise de rendez-vous est possible à partir du 11 octobre.

Les personnes âgées de 60 ans et plus et qui ont reçu dans le passé une invitation de la part du gouvernement luxembourgeois par courrier postal pourront soit prendre rendez-vous à l'aide de leur numéro de matricule tel que décrit ci-avant (à partir du 11 octobre), soit utiliser le code qui leur a été transmis et qui garde sa validité.

Les centres de vaccination étant des lieux temporaires dédiés à la vaccination contre la COVID-19, il reste recommandé de se rendre chez un médecin ou dans une pharmacie pour se faire vacciner. La liste des médecins et des pharmacies qui participent à la campagne de vaccination, ainsi que les dates du Impfbus sont disponibles sur le site impfen.lu.

Une assistance personnalisée est également offerte à travers la Helpline Santé mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533.