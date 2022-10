Polio ass eng extrem ustiechend a geféierlech Viruskrankheet, déi zum Doud ka féieren.

D'Santé warnt virun der Infektiounskrankheet Poliomyélite. A verschiddene Staate géingen d'Fäll sech heefen.

De Gesondheetsministère rappelléiert an deem Kontext d'Wichtegkeet vun de Basis-Impfungen. All Informatioune gëtt et um Internetsite vum Gesondheetsministère.

Polio ass eng extrem ustiechend a geféierlech Viruskrankheet, déi zum Doud ka féieren. Concernéiert si virun allem Kanner ënner 5 Joer.

Schreiwes vun der Santé

Effectuer ses vaccinations de base et ses vaccinations de rappel pour éviter la nouvelle propagation de maladies infectieuses (10.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé

Une résurgence de la maladie infectieuse de la poliomyélite a été constatée depuis le début de l'année aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Israël. Afin d'éviter qu'un virus provoquant une maladie évitable par la vaccination poursuive sa propagation, le ministère de la Santé rappelle à la population qu'il est important d'effectuer toutes ses vaccinations de base et de rappel, tant pour les nourrissons et les jeunes enfants que pour les adultes. Les recommandations du calendrier de vaccination national peuvent être consultées sur le site sante.lu.

La poliomyélite est une maladie virale extrêmement contagieuse qui touche en majorité les enfants de moins de 5 ans. Elle attaque le système nerveux et peut paralyser les muscles, causant dans la plupart du temps la mort ou une paralysie à vie. Elle se transmet principalement par voie oro-fécale et le virus peut être retrouvé dans les eaux.

Le seul moyen de se protéger contre la poliomyélite ainsi que de certaines autres maladies infectieuses est la vaccination. Le respect du calendrier vaccinal ne s'applique pas uniquement aux enfants. Les adultes aussi doivent y prêter attention, en particulier pour leurs rappels.

Pour savoir où vous en êtes avec vos vaccinations, parlez-en avec votre médecin traitant ou veuillez consulter votre carnet de vaccination. Un nouveau service digital disponible pour le suivi des vaccinations, appelé carnet de vaccination électronique, a été mis à disposition par l'Agence eSanté et développé en collaboration avec la Direction de la santé. Il permet de centraliser de façon sécurisée les données de vaccination, de recevoir des notifications pour les rappels et de bénéficier de conseils vaccinaux personnalisés conformes aux recommandations du CSMI (Conseil supérieur des maladies infectieuses).

La vaccination est l'une des innovations les plus importantes de la santé publique, qui a permis de sauver de nombreuses vies depuis sa mise en place. Elle a contribué à réduire la morbidité et la mortalité chez les adultes, les enfants et dans des populations vulnérables et à risque accrue d'infections. Selon l'Unicef, chaque année la vaccination permet d'éviter environ 2 à 3 millions de décès dus à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole, ces maladies mortelles qui affectent de façon disproportionnée les enfants.