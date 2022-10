Déi typesch Symptomer entwéckele sech dacks am Schrëtttempo a gi gäre spéit erkannt. Riets geet vu Multipel Skleros.

De Comité vun der Ligue Luxembourgeoise de la Sclerose en Plaque hat e Sonndeg nees op eng intressant Konferenz invitéiert. Zu Walfer goung et dëst Joer ëm d'Santé mentale an hiren Afloss op de Krankheetsverlaf. Daf Been an Äerm a Kribbelen, staark Middegkeet, Gläichgewiichtsstéierungen a Steierungen un an an der Vue - Wien un MS erkrankt, weess ni genau, wat op en duerkënnt. D'Diagnos vun der Krankheet mat "dausend Gesiichter" huet viru knapp 15 Joer och de Serge Pauly getraff. Hie well säi Liewen net ënneruerdnen.

Serge Pauly, lieft zanter 14 Joer mat der MS-Diagnos: "A mengem Alldag hunn ech einfach gesot: Ok, ech hunn MS, et ass wéi wann ech eng Gripp hätt. Et ass mir vun Ufank un net schwéier gefall. Och no baussen hunn ech et weider gelieft. Ech hunn awer och déi Chance, datt mäi Kierper d'Krankheet zanter 14 Joer gutt dréit. Leider huet net jiddwereen déi Chance. Ech hoffen, datt et fir déi nächst 30 Joer esou bleift."Fir eng Persoun mat Multipel Skleros kënnen déi natierlechst Situatiounen zum Exercice ginn. Besonnesch vill Beweegung an Exercicer beim Kiné si gefuerdert – och fir mental op der Héicht ze bleiwen.

Serge Pauly: "Ech si kee grousse Sportler gewiescht, mee ech hu vill opgefaange kritt mat engem Hobby hei an do. Lafen a Vëlo fuere goen. Dat Ganzt hëlleft mer, fir am Alldag eng Balance ze ginn an datt et weidergeet."Multipel Skleros ass eng Krankheet, déi den Nervesystem befält. Well den zentralen Nervesystem attackéiert gëtt, entsti Schied um Réckemuerch an am Gehier. Ofhängeg dovu, wou déi Schied optauchen an dem Alter vun de Persounen, kënne Symptomer ganz verschidde sinn.

Mandy Ragni, Presidentin vun MS Lëtzebuerg: "Mir schätzen, datt eng 1.000 Persounen zu Lëtzebuerg betraff sinn. Mir hunn am Ganzen 1.400 Memberen. Dovu si 450 mat MS diagnostizéiert ginn."

D'Situatioun richteg erfaassen, ass schwiereg, well zu Lëtzebuerg keng Statistiken iwwer MS an der Santé gefouert ginn. Op der Konferenz zu Walfer e Sonndeg louch de Fokus op dem Impakt vun der mentaler Gesondheet.

Pascale Mares, Psychologin a Psychotherapeutin vun MSL: "Mental Health dat kann och sinn, datt ech mech op d'Sich maachen no menge Ressourcen, déi a mech dra ginn. Den Zougang zu de Ressourcen ass immens wichteg, fir erëm no an no d'Gefill ze kréien, datt ee mat Erausfuerderungen ze dinn huet, mee een dëse gewuess ass. Datt een d'Gefill huet, säi Wuelbefannen, psychesch, ewéi och kierperlech am Grëff ze hunn."

Gedeelte Leed ass dacks just nach dat halleft Leed. D'Isolatioun, och wann dës Ugangs méi einfach schéngt, ass kontra-produktiv. Well et kann een och eppes Positives aus der Krankheet zéien.

Serge Pauly: "Dat Positiivt, wat ech bis ewell aus der Krankheet erausgezunn hunn, ass, datt mer kloer ass, datt ech mech net méi wëll komplett iwwerschaffen. Ech probéieren, elo mat 45 Stonnen d'Woch mech zefridden ze ginn a mäi Congé ze huelen. Ech probéiere méi ze liewen. Méi Zäit mat der Famill ze verbréngen."