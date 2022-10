No zwee Joer Covid-Restriktioune konnt se dës Joer rëm an hirer traditioneller Form organiséiert ginn.

Nei ass, dass d’Foire net méi wéi gewinnt an der LuxExpo mee um Campus Belval ass. Bei de ronn 100 Stänn vun ënner anerem Unien, Cercles Etudiants an Associatiounen, kënnen d’Deuxièmes a Premières Schüler sech iwwer d’Studenten- an iwwer d’Beruffsliewen informéieren.

Studentefoire um Campus Belval - Reportage Sabrina Backes

D'Studentefoire, déi gëtt all Joers vum Educatiounsministere zesumme mat der Association des cercles d’étudiants luxembourgeois organiséiert. Och fir Leit, déi nach net genee wësse wat se sollen no der Schoul maachen, wier d’Foire eng gutt Hëllef

Ann Bertemes vun der ACEL: "Et huet een Institutiounen, wou een nofroe kann, wat kann ech iwwerhaapt studéieren, et si sou vill verschidde Länner do, bei de Cerclen hu mer eng Kéier d’fachspezifesch Cerclen, wann ee scho weess wat ee wëll studéiere soll goen da kann een sech do nach eng Kéier ëmfroen. Da wann ee scho weess, wouhinner ee wëll goe kann ee bei d’Cerclë goen an do nach eng Kéier alles nofroen. Ech mengen och wann een et net sou genau weess, da kritt een hei eng besser Iddi."D’Interesse vun de Schüler, déi um Donneschdeg op der Foire waren, si villfälteg :

"Ech géing gären eppes mat Konscht maachen, ech sinn op enger E an et ass schwéier eppes ze fannen, dowéinst."

"Déi medezinesch Richtung, ech hu wëlles Medezin studéieren ze goen. Mee éischter am däitsche Beräich."

"Ech géing gär Physik studéieren. Ech sinn op enger B-Sektioun an hunn alles wat Mathe a Physik ugeet gär."

"Ech wëll Droit maachen, ech muss mech lo doriwwer informéieren an dofir sinn ech och hei."

2020 war d’Studentefoire ganz online an zejoert war se deels online an deels op der Plaz, awer ënner CovidCheck. Dëst Joer gëtt se dat éischt Joer erëm an hirer traditioneller Form organiséiert, d’Schüler fannen dat gutt :

"Dat ass vill besser, dat bréngt eis méi zesummen an dat mécht och méi Motivatioun."

"Vill besser, ech war lescht Joer op Deuxième an do war et online a fannen et lo besser op der Plaz."

"Besser. Et ass ëmmer besser du hues d’Saache virun Aen an du kanns selwer kucken, wéi lo just um Internet et war jo anscheinend en Desaster lescht Joer."

Nieft der Foire op der Plaz gëtt et och eng digital Plattform mat weideren 80 Aussteller. D’digital Plattform www.Studentefoire.lu mat wichtegen Informatiounen iwwer d’Aussteller bleift bis Enn Dezember online. D'Studentefoire leeft och nach um Freideg vun 9-17 Auer, tëscht 15 a 17 Auer ass se fir de Public op.