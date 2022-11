D'Studentefoire de leschten Donneschden a Freiden huet eng 6.000 Visiteure gezielt. 50 national an auslännesch Schoulen an Universitéiten haten e Stand.

Weider hunn 30 Cerclen, Studentenassociatiounen an Ambassaden Informatioune ginn, iwwert d'Studieméiglechkeeten, déi et gëtt. No 2 Joer Covid-Kris war et déi éischt Studentefoire, déi nees integral an a Presenz war. De Ministère fir den Enseignement supérieur schwätzt vun engem "klore Succès". Dat obwuel de Ministère kee Verglach mat anere Foirë gemaach huet. Mir hunn e Beispill fonnt: 2007 ware ronn 7.400 Visiteure gezielt ginn. E gutt Stéck méi, ewéi wéi gesot 6.000 dëst Joer.

La Foire de l'étudiant 2022 à Belval a connu un franc succès (27-28.10.2022)

Communiqué par : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Renouant avec la tradition des foires en présentiel, la 36e édition de la Foire de l'étudiant organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en étroite collaboration avec l'ACEL (Association des cercles d'étudiants luxembourgeois) s'est déroulée les jeudi et vendredi, 27 et 28 octobre 2022, sur le campus universitaire de Belval.

Avec quelque 6.000 visiteurs, l'événement, axé sur l'échange direct dans un environnement universitaire, a connu un franc succès auprès du public visé (élèves des classes terminales, parents, étudiants).

Une centaine d'exposants, dont plus de 50 établissements d'enseignement supérieur nationaux et internationaux, plus de 30 cercles et associations d'étudiants et diverses ambassades, ont informé les nombreux visiteurs sur les possibilités d'études dans 17 pays. Les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) ont complété l'offre en fournissant sur leur stand des renseignements utiles en matière d'études et d'aides financières de l'État. Parallèlement à ces échanges physiques, les personnes intéressées pouvaient suivre en direct, sur place ou en ligne, une vingtaine de webinaires interactifs.

«L'orientation post-secondaire est une étape cruciale dans la vie de tout futur étudiant. Je me réjouis d'autant plus de voir l'intérêt persistant que suscite la Foire de l'étudiant et de constater qu'il y a une forte demande de la part des visiteurs», a souligné Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lors de sa visite de la Foire de l'étudiant. «Je me félicite aussi de la possibilité qu'ont les futurs étudiants de s'informer en virtuel bien au-delà des deux jours à Belval, leur permettant ainsi une réflexion plus approfondie sur leur futur.» En effet, depuis le 24 octobre 2022, les élèves des classes terminales et le public intéressé ont également l'occasion de se renseigner, via une plateforme digitale, aussi bien sur les études supérieures et la vie estudiantine que sur le monde du travail et les perspectives de carrière et de s'échanger de manière asynchrone avec non seulement les exposants présents physiquement à Belval, mais aussi plus de 80 exposants "virtuels" supplémentaires.

Il convient de souligner que la plateforme de la Foire de l'étudiant (www.studentefoire.lu) restera intégralement accessible jusqu'au 28 décembre 2022 (18 heures). Jusqu'à cette date, les stands de tous les exposants et leur documentation peuvent être consultés librement tandis que l'ensemble des webinaires y sont disponibles en version replay.