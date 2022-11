Fonnt goufen d'Iwwerreschter direkt un der Grenz zu Lëtzebuerg. Net confirméiert sinn d'Infoe vun däitsche Medien, dass d'Affer vun Dikrech soll sinn.

Op engem Parking, net wäit vun Temmels, un der Däitsch-Lëtzebuerger Grenz, goufen déi mënschlech Kierperdeeler entdeckt, méi genee bei der L136 tëscht Temmels a Fellerich. Um Parking selwer, deen nach e klengt Stéck méi héich wéi Temmels läit, gesäit een direkt erof op d'Musel, an direkt hannendrun läit den Hafen zu Mäertert.

© Google Maps

D'Plaz gouf dunn direkt en Dënschdeg groussraimeg ofgespaart. Et huet sech och mëttlerweil confirméiert, dass et sech effektiv ëm Läichendeeler handelt, esou d'Police. D'Deeler goufen an Hecken, net wäit vum Parking fonnt. Ënnert anerem war och déi Lëtzebuerger Police bei der grousser Sichaktioun bedeelegt. D'Persoun ëm déi et geet, gouf nach net identifizéiert.

News TR schwätzt elo schon vun enger Fra aus Dikrech, sou dass e Lien mam Grand-Duché nees do wier. Weider mellt d'Medium, dass bis ewell d'Been an de Kapp vun der Läich fonnt goufen. Dëst sinn ausdrécklech keng offiziell Informatioune vun der Police a goufen och bis ewell net confirméiert.

D'Police judiciaire vun Tréier huet d'Ermëttlungen dann och elo iwwerholl. E Mëttwoch gouf d'Plaz weider ofgesicht, heescht et. Weder zu der Identitéit, nach vu wou d'Affer kënnt, konnt ee bis ewell eppes Konkretes soen. Zeien hunn dem Volksfreund gemellt, dass d'Plaz selwer nach bis e Dënschdeg hell beliicht war.

Temmels. Am Dienstagnachmittag, 1. November 2022, erreichte die Polizei gegen 14 Uhr die Mitteilung eines Zeugen über den Fund menschlicher Körperteile im Bereich eines Parkplatzes in der Nähe von Temmels.https://t.co/1vVxt1Rx6G pic.twitter.com/0fnwyECZnp — Saar-Mosel-News (@SaarMoselNews) November 2, 2022

Fir d'Police vun Tréier wier et elo mol wichteg, iwwert d'Geriichtsmedezin ze probéieren, en Numm an e Gesiicht ze fannen, déi bei d'Decouverte passe géifen, esou de Spriecher Uwe Konz dem Volksfreund géigeniwwer. Et géif sech hei kloer ëm en aktuellt Verbriechen handelen. Et géif elo gepréift ginn, wéi eng vermësste Persounen et géif ginn an och, ob et sech ëm en neit Verbriechen handelt. Dorënner géifen explizitt och Fäll aus der Grenzregioun falen.

Lien mam Fall vu Mont-Saint-Martin?

An zu dëse Verbriechen géif och e Fall aus dem Grand-Duché falen. Mëtt September gouf jo zu Mont-Saint-Martin eng zerstéckelt Läich vun enger Fra aus Lëtzebuerg fonnt. Et huet sech hei ëm eng portugiesesch Fra gehandelt, déi am Norde vum Land gewunnt huet.

Zënter dem 5. Oktober 2022 sëtzt an deem Kader jo e 48 Joer ale Mann an Untersuchungshaft zu Schraasseg. De Mann kritt vum Lëtzebuerger Parquet Mord virgehäit. E konkreten Zesummenhang tëscht béide Fäll géif elo vun der däitscher Police gepréift ginn, sou de Spriecher vun der Tréierer Police.