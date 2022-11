D'Zukunft vun der Lëtzebuerger Arméi wäert zu Land, an der Loft, awer och am Weltraum oder am Cyber-Beräich leien.

Nei Erausfuerderungen, déi net ouni dat néidegt Material, déi néideg Ausbildung an dat néidegt Personal gestemmt kënne ginn. D'Arméi haut, dat sinn 1.031 Zaldoten an Zivilisten, dorënner 131 Dammen. Den Ament si Lëtzebuerger Zaldoten am Irak, am Mali an a Litauen am Asaz. Eng Arméi, op déi grad an dëse schwéieren Zäite muss verlooss sinn. Hei heem an dobaussen.

"Mir liewen an der gréisster Kris säit dem Zweete Weltkrich. Jidder Krich ass e Versoe vun der Mënschheet. Eng Kapitulatioun virun der Muecht vum Béisen. Dat Béisst triumphéiert, wann déi gutt Mënschen nokucken an näischt maachen. Net besser ass et beim Klimawandel, mir versoen", sou den Nicolas Wenner, Aumônier bei der Arméi.

Den Hellege Mäerten hätt zu senger Zäit den Doudeescht vun der Stonn agesinn, net ewech gekuckt a mat Häerz gehandelt. Säi Mantel gedeelt.

Dat gréisst Kapital vun enger Arméi, sou den Aumônier weider, wiere motivéiert, zefridden an engagéiert Zaldoten. Där wäert Lëtzebuerg der och an Zukunft méi brauchen. Eleng eng 350 Männer a Frae fir bis 2028 de bi-nationale Batailloun mat der Belsch opzebauen.

Fir dass dat geléngt, misst d'Arméi de Leit, dem Verdeedegungsminister François Bausch no, weisen, dass si de Leit vill Méiglechkeete bitt: "Fir datt dëst geléngt, brauch et net just de richtege legale Kader, dee jo um Instanzewee ass. A wou ech niewebäi bemierkt hoffen, d'Gesätz läit elo ee Joer a 5 - 6 Méint beim Staatsrot, datt mer relativ séier deen Avis wäerte kréien. Well mir brauchen dat neit Kadergesetz onbedéngt. Ma d'Arméi muss och aktiv no bausse kommunizéieren a weisen, datt d'Arméi haut vill Méiglechkeete bitt."

Eng modern Arméi däerf net stoe bleiwen, däerf awer och hir Traditiounen net verléieren. Eng dovun ass, datt jonk Kapereel, Serganten a Lieutenanten, déi hir Formatioun besonnesch gutt ofgeschloss hunn, op Mäertesdag geéiert ginn. Do stécht dëst Joer d'Leutnant Manoni ervir, déi iwwer déi 4 Joer Militärschoul éischt vun hirer Promotioun gouf.