De Gesondheetstechnologie-Konzern huet am Juni 2021 weltwäit 5,5 Milliounen Otemgeräter zréckgeruff, déi bei Schlof-Apnéeën an den Asaz kommen.

Wéinst engem Defekt kéinte méiglecherweis schiedlech Partikelen ageotemt ginn. Ma op d'mannst en Deel vun de concernéierte Patiente schéngen net gewarnt ginn ze sinn. D'Patientevertriedung huet Enn Oktober dëst Joer op d'Réckruffaktioun opmierksam gemaach. Eng Persoun hätt sech gemellt, well si en Apparat huet, dee betraff ass, awer net dowéinst gewarnt gouf, sou de Spriecher Georges Clees.

"Do hu mer gemierkt, dass effektiv zu Lëtzebuerg am Fong nach näischt passéiert ass, datt och net drop opmierksam gemaach ginn ass. An dunn hu mir natierlech direkt bei eis um Facebook kommunizéiert, op eiser Websäit a probéiert d'Leit z'informéieren, mir hunn och Mailen un de Gesondheetsministère, d'Direction de la santé gemaach, fir ze froen, wou de Fall drun ass an dass eben do reagéiert gëtt."

Sylvain Vitali, Generalsekretär vun der Spidolsfederatioun FHL / © Didier Weber / RTL

Och d'Spidolsfederatioun FHL wier eréischt d'lescht Woch op de Rappell opmierksam ginn an hätt doropshin och hir Memberen informéiert, sou hire Generalsekretär Sylvain Vitali.

"D'Informatioun, déi mir vun der Direktioun vun der Santé hunn, déi leie bei iwwer 1.000 Patienten hei am Land, déi sou en Apparat hunn an déi sinn alleguer kontaktéiert ginn an do leeft de Moment eng Aktioun, fir d'Apparater ze flécken, respektiv d'Apparater z'ersetzen, zesumme mat der CNS."

2 vun de 4 Lëtzebuerger Spideeler si vum Réckruff betraff. De Gesondheetsministère hat op eis Nofro gesot, et wieren 873 Apparater zu Lëtzebuerg concernéiert, déi just iwwert d'Nordspidol CHdN verdeelt goufen. Déi Informatioune waren awer net ganz komplett - d'Robert Schuman-Spideeler sinn nämlech och betraff. Allerdéngs wieren déi concernéiert Apparater vun enger externer Firma geliwwert ginn, sou datt een net genee wéisst, ëm wéi vill Apparater et sech géing handelen, heescht et do.

De Produzent selwer weess net genee, wéi vill Apparater hei zu Lëtzebuerg am Ëmlaf waren, well dës iwwer Fournisseuren an den Nopeschlänner an de Grand-Duché koumen.

© Didier Weber / RTL

Philips hätt d'Lëtzebuerger Autoritéiten de 14. Juni 2021 informéiert, heescht et op eis Nofro hin. Datt trotzdeem Lëtzebuerger Patienten näischt dovunner wossten, erkläert de Georges Clees vun der Patientevertriedung sech sou.

Georges Clees: "Mir hate jo schonn 2018 mat den Implant files de Problem, dass do och am Fong gesot ginn ass, mir hunn am Fong keng richteg Agence oder keen Uspriechpartner oder et gëtt keen zu Lëtzebuerg, deen am Fong haaptsächlech fir dee Problem zoustänneg ass. Et gëtt eng Pharmacovigilance, déi si fir d'Medikamenter zoustänneg, fält elo esou en Apparat an deenen hiren Zoustännegkeetsberäich, dat ass schwéier ze soen."

Fir d'Spidolsfederatioun allerdéngs wier kloer, wien hei zoustänneg ass.

Sylvain Vitali: "Et gëtt eng Materiovigilance hei zu Lëtzebuerg, well et gëtt e Gesetz iwwert d'Direction vun der Santé, wou d'Materiovigilance ganz kloer an d'Kompetenze vun der Direktioun vun der Santé läit. Mir wëssen awer och, datt e Projet de loi deposéiert ass, fir eng Agence nationale ze kreéieren, déi grad sou gutt Pharmacovigilance wéi Materiovigilance soll maachen."

An Däitschland an a Frankräich gëtt aktuell recommandéiert, datt Patienten déi eng betraffe Maschinn hunn, dës weider benotzen, bis si en Ersatz kënne kréien. Vu Philips heescht et, et wéilt ee bis Enn dës Joers 90 Prozent vun den Apparater weltwäit ersetzen. De Produzent ënnersträicht sengersäits, d'Etüde bis ewell géingen net op Laangzäit-Schied oder e méi héije Kriibsrisiko duerch déi concernéiert Geräter hindeiten.