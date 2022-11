Zu Lëtzebuerg mussen nach zousätzlech Efforte gemaach ginn, fir d'Leit besser iwwer Kriibs opzeklären an eng effikass Präventioun ze maachen.

Dat weisen d'Resultater vun enger neier Enquête vun der Ilres, déi am Optrag un der Fondation Cancer gemaach gouf. Ronn een Drëttel vun de Leit konnten an der leschter Ëmfro spontan kee Kriibssymptom nennen. Bei der leschter Enquête viru 5 Joer war dat just bei engem Fënneftel vun de Befroten de Fall.

Wat d'Leit manner informéiert sinn, wat se iwwerdeems manner d'Tendenz hunn, bei den Dokter ze goen. Weiderhi wosst méi wéi d'Hallschent vun de Leit net, datt Schweessausbréch an der Nuecht oder Féiwer ouni offensichtleche Grond op Kriibs hindeite kënnen. Allgemeng sollten d'Leit an d'Kontroll goen wann, eppes net sou ass wéi ëmmer, sou d'Dokter Carole Bauer, Presidentin vum Verwaltungsrot vun der Fondation Cancer.

Nëmmen en Drëttel ass iwwer d'Effikassitéit vun der HPV-Impfung informéiert

Sputt bleift och bei der Opklärung am Beräich vum Gebärmutterhalskriibs. Nëmme 27 % vun de Leit gleewen, datt eng Impfung géint Papillomaviren eng effikass Präventioun géint Kriibs ass. Zanter Uganks dës Joers ass dëse Vaccin allerdéngs fir all jonk Meedercher a Jongen, am Alter vun 9 bis 14 Joer recommandéiert. Eng Infektioun mat humanen Papillomaviren HPV ass déi heefegst Ursaach fir Gebärmutterhalskriibs, de véiertheefegste Kriibs bei de Fraen.

Bal d'Hallschent war an der Enquête dann der Meenung, datt Kriibs verierflech ass, woubäi genetesch Facteuren net an deem Mooss eng Roll spillen. Ëmweltfacteuren gi vun de Leit hei am Land tendenziell méi schiedlech ugesinn wéi dat individuellt Verhalen. A bal 20% ware sech den negative Konsequenzen op d'Gesondheet vum Shisha-Fëmmen net bewosst.

Positiv wier der Fondation Cancer no, datt Leit d'Risike vum Alkoholkonsum antëscht besser aschätze kéinten an, datt 93% vun de Patienten sech an hirem Kriibstraitement a gudden Hänn spiere géifen.