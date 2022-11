De Parquet hat eng Prisongsstrof vun 30 Joer gefuerdert, wärend d'Defense op Fräisproch wéinst Noutwier plädéiert hat.

E Mëttwoch de Mëtte fält d'Urteel géint de fréiere Polizist, dee wéinst Doudschlag an der Stad viru Geriicht steet. Viru véier Joer hat hien am Déngscht en Autoschauffer zu Bouneweg erschoss, dee sech enger Kontroll entzéie wollt. Dat spéidert Affer war op de Beamten, dee mat gezunner Waff virum Policegefier stoung, duergefuer.

De Parquet hat Mëtt Oktober 30 Joer Prisong mat méiglechem Sursis gefrot. D'Vertriederin war iwwerzeegt, datt de jonke Mann, deen haut 27 Joer al ass, säin Affer deemools express exekutéiert hätt. Fir den Ugeklote géif ënner anerem schwätzen, datt et sech bei der Fro, wéi e Beamten an esou enger Situatioun reagéiere sollt, ëm eng komplizéiert Matière handele géif.

Dem Ugeklote säin Affekot de Maître Philippe Penning hat op Noutwier plaidéiert an deementspriechend Fräisproch gefuerdert. Et wier d'Liewe vu sengem Mandant oder deem Anere säint gewiescht, sou den Affekot. An et wier d'Recht vum Ugekloten, dat ze denken.