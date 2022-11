Et goufen e Mëttwoch laang Diskussiounen um Krautmaart, déi mat engem Sträit iwwert d'Sanktioune géint Russland opgehalen hunn.

Do virdru krute weider Mesuren aus dem Tripartiteaccord eng legal Basis.

D'Gesetz fir de Präisdeckel beim Äerdgas gouf gestëmmt. D'Gesetz, dat virgesäit, datt de Staat d'Reseauskäschten iwwerhëlt, gouf verlängert. Zesumme kascht dat eng 500 Milliounen Euro.

Donieft huet d'Chamber den Accord ginn, fir datt de Staat mat zousätzlechen 150 Milliounen Euro deene Betriber kann hëllefen, déi besonnesch ënnert der Hausse vun den Energiepräisser leiden, a genee déi Diskussioun huet d'ADR genotzt, fir ze widderhuelen, datt d'Sanktioune géint Russland an hiren Ae falsch sinn.

Et war de Fernand Kartheiser, deen déi Ausso am Numm vu senger Partei gemaach huet:

"Et steet am Titel vum Gesetz, d'Hausse vun den Energiepräisser wier ausgeléist duerch d'Aggressioun vu Russland géint d'Ukrain. Nee! Et ass wéinst de Sanktiounen, wou dat esou ass. Dat gehéiert zu der politescher Éierlechkeet."

Kapprëselen a Protest bei deenen aneren Deputéierten, mä de Fernand Kartheiser wollt sech net vu senger Positioun ofbrénge loossen.

"Lauschtert no, ech weess dat fält Iech schwéier, dat verdrot der net gutt, fir d'Wourecht ze héieren. Mir hätte sollen a mir solle sou séier wéi méiglech op de Wee vu Verhandlunge goen."

Den LSAP-Deputéierten Dan Kersch konnt sech net zeréckhalen:

"Wann een heihinner kënnt a seet, mir géingen eng falsch Politik maache fir d'Ukrain, da wëll ech e just drop opmierksam maachen, datt mer déi Politik maachen, déi d'Ukrain gär vun eis hätt. Ech fannen et an engem héchste Mooss arrogant, fir engem Vollek, dat am Krich ass, virzeschreiwen, wat et ze maachen huet."

Och de sozialistesche Fraktiounschef Yves Cruchten huet dës Aussoen, déi de Fernand Kartheiser net fir d'éischt gemaach huet, kommentéiert:

"E seet ëmmer an ëmmer erëm, datt d'Sanktiounen un allem Schold sinn, mä Här Kartheiser, och wann der et honnert Mol widderhuelt, gëtt et net richteg. Schold un där Situatioun ass de Wladimir Putin a säi Regime, an hien ass och Schold drun, datt bei eis d'Energiepräisser klammen."

Déi Wierder huet de Gros vun deenen aneren Deputéierten ënnerstëtzt, mä de Match Kersch - Kartheiser goung virun.

"Den Här Putin huet geschwat elo kënnt d'Madamm Cecchetti." (Kersch)

"An den Här Stalin war an der kommunistescher Partei, wou Dir och waart!"(Kartheiser)

A wéi d'Loft bis esou déck war, war deen een oder anere frou, wéi d'Diskussiounen um Krautmaart no méi wéi 6 Stonnen eriwwer waren.