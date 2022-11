D’Defense vum Ugekloten hat nom Urteel ugekënnegt, wuel wëllen an Appell ze goen. An deem Fall missten d'Riichter dann nach eng kéier tranchéieren.

D’Policegewerkschaft SNPGL wëll nach keng Stellung huelen zum Urteel géint e fréiere Polizist, deen e Mëttwoch virum Stater Geriicht zu 5 Joer Prisong mat 3 Joer Sursis wéinst Doudschlag verurteelt gouf. De fréiere Beamte muss ausserdeem eng 21.000 Euro Dedommagement un d'Fra vum Verstuerwene bezuelen.

Et wéilt een elo kee beaflossen, sou de President vun der Gewerkschaft de Pascal Riquier. Op der Generalversammlung vun der SNPGL am Oktober hat hie gesot, dass d'Urteel géing doriwwer entscheeden, wéi Policeaarbecht an Zukunft géing ausgesinn.