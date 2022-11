Den André Mehlen gëtt Successeur vum Patrick Berg bei der Kooperativ. Déi Responsabel vun den Domaines Vinsmoselle hunn déi RTL-Informatioun confirméiert.

Den neien Direkter fänkt den 1. Februar d'nächst Joer un a war bis ewell am Wäibauinstitut als Chef de Service och fir d'Kontroll vun de Wäiner zoustänneg.

Zanter Enn Juli waren dDomaines Vinsmoselle ouni Direkter.

Den Depart vum Patrick Berg hätt allerdéngs näischt mat der Affär ze dinn gehat, an där d'Domaines Vinsmoselle viru Geriicht géint d'Privatwënzer an d'Kellereie verluer haten, esou sot de President Josy Gloden schonn am August RTL géintiwwer.

Ënnert dem Direkter Patrick Berg, deen zanter 2015 un der Spëtzt vun den Domaines Vinsmoselle stoung, a mat Hëllef vun engem Kommunikatiounsbüro hat d'Kooperativ sech en neit Gesiicht ginn. Dat mam Markennumm: „Les vignerons de la Moselle“: „d'Wënzer vun der Musel“. De Privatwënzer an de Kellereien war dee Rebranding vill ze global. Si wollten net mat der Kooperativ an een Dëppe geheit ginn. D'Geriicht hat hinne Recht ginn. D'Domaines Vinsmoselle hu sech du missen de manner globalen Numm „Les vignerons de Domaines Vinsmoselle“ eraussichen.