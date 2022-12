No der Decisioun vum Verwaltungsgeriicht ginn um Site vum Bobësch bei der Käerjenger Gare Beem an Hecken ewech gemaach.

Dës Aktioun war jo in extremis gestoppt ginn, nodeem eng Biergerinitiativ virum Geriicht géint d'Ewechmaache vun de Beem geklot hat. D'Demande vun der BIGS gouf awer verworf, sou datt d'Hae vun de Beem autoriséiert gouf - eng Aktioun, déi well zwee Mol reportéiert gouf, mee vun dësem Donneschdeg un duerchgezu gëtt. Deemno ginn en Donneschdeg Hecken a Gestrëpps ewech gemaach - d'Beem ginn iwwer de Weekend gehaen, wou dann d'Streck tëscht Suessem a Käerjeng komplett zou ass.

D'Beem kommen ewech, well Gasleitungen duerch de Bësch laanscht d'Haaptstrooss méi déif geluecht ginn - dat och en vue dovunner, datt d'Strooss tëscht Käerjeng a Suessem nei amenagéiert gëtt, notamment och wéinst dem Accès an d'Aktivitéitszon "Bommelscheuer". Dëse gréissere Chantier am Bobësch dauert bis Ugangs Mäerz.

D'Ponts et Chaussées schreiwen, datt e Minimum vu Beem gehae gëtt, datt den Impakt lo am Wanter op d'Vullen- a Fliedermais-Populatioune limitéiert ass an, datt den Ament och d'Produktioun vu Guardian/Luxguard net leeft, well en neie Glasuewen installéiert gëtt.

Schreiwes vu Ponts et Chaussées

À partir du samedi 10 décembre 2022 jusqu'au début mars 2023: travaux d'infrastructures et de réseaux sur le CR110 dans le cadre de la déviation de conduites à gaz d'Air Liquide et de Creos à hauteur de la gare de Bascharage, située sur le territoire de la commune de Käerjeng (07.12.2022)



Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées tient à informer les citoyens ainsi que les usagers de la route que dans le cadre de la déviation de conduites à gaz d'Air Liquide et de Creos, des travaux sur le CR110 débuteront ce week-end. Dans ce contexte, des travaux forestiers s'avèrent nécessaires, tels que déterminés en concertation avec l'Administration de la nature et des forêts.

Les premiers travaux de débroussaillage démarreront le jeudi 8 décembre, sans répercussions sur le trafic.

Afin de pouvoir effectuer l'abattage des arbres en toute sécurité, la route (CR110) entre Sanem et Bascharage sera barrée pour le trafic individuel du samedi, 10 décembre à 7 h 30 jusqu'au dimanche 11 décembre à 18 heures. Une déviation via l'A13 sera mise en place.

Pendant la phase d'exécution des travaux de génie civil, le trafic sera dévié localement sur deux voies rétrécies avec une limitation de vitesse.

Rappelons que les travaux sont programmés maintenant pour les raisons suivantes:

• En dehors de la période de végétation, les nuisances environnementales sont limitées (oiseaux et chiroptères);

• Minimisation des désagréments pour la circulation vu les travaux en cours sur le boulevard Kennedy à Bascharage;

• Garantie de la sécurité d'approvisionnement des activités dans la zone industrielle Bommelscheuer;

• Arrêt de production de l'entreprise Guardian-Luxguard vu l'installation d'un nouveau four (production de verre plat).

L'Administration des ponts et chaussées veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route de leur compréhension pour d'éventuels désagréments.