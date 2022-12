Definitiv Decisioun duerch de President vum Verwaltungsgeriicht: Um Site vum Bobësch bei der Käerjenger Gare kënne Beem/Hecken ewech gemaach ginn.

Dës Aktioun war jo in extremis gestoppt ginn, nodeem eng Biergerinitiativ virum Geriicht géint d'Ewechmaache vun de Beem geklot hat.

Um 2. Dezember elo gouf d'Demande vun der BIGS verworf, sou datt d'Hae vun de Beem autoriséiert gouf - eng Aktioun, déi ewell 2 Mol reportéiert gouf, mee nach dëst Joer duerch gezu gëtt.

D'Beem sollen ewech, wëll Gasleitungen duerch de Bësch laanscht d'Haaptstrooss méi déif geluecht ginn, dat och en vue dovunner, datt d'Strooss tëscht Käerjeng a Suessem nei amenagéiert gëtt, notamment och wéinst dem Accès an d'Aktivitéitszone "Bommelscheier".

D'Ponts et Chaussées schreiwen, datt e Minimum vu Beem gehae gëtt, datt den Impakt elo am Wanter op d'Vullen- a Fliedermais-Populatiounen limitéiert ass, an datt den Ament och d'Produktioun vu Guardian/Luxguard net leeft, well en neie Glasuewen installéiert gëtt.

Wéinst den Ofholzaarbechte mussen Deviatioune gezeechent ginn, wat natierlech zu verschiddene Kniet op der vill frequentéierter Strooss wäert féieren.

Offiziellt Schreiwes

Travaux d'infrastructures et de réseaux sur le CR110 dans le cadre de l'abaissement de conduites à gaz d'Air Liquide et de Creos à hauteur de la gare de Bascharage, située sur le territoire de la commune de Käerjeng (02.12.2022)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Administration des ponts et chaussées

En date du 2 décembre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté la demande en obtention de mesures provisoires, déposée en date du 24 novembre 2022 par la Biergerinitiativ Gemeng Suessem (BIGS ASBL). Ainsi, les travaux reportés déjà deux fois peuvent être entamés encore cette année.

Les travaux consistent dans l'abaissement de conduites à gaz d'Air Liquide et de Creos en prévision du futur réaménagement du CR110. Dans ce contexte, le nombre d'arbres et d'arbustes à enlever s'élèvera au strict minimum nécessaire, et toutes les précautions pour protéger les chiroptères sont prises.

Les travaux sont programmés pour les raisons suivantes:

• En dehors de la période de végétation, les nuisances environnementales sont limitées (oiseaux et chiroptères);

• Minimisation des désagréments pour la circulation vu les travaux en cours sur le boulevard Kennedy à Bascharage;

• Garantie de la sécurité d'approvisionnement des activités dans la zone industrielle Bommelscheuer;

• Arrêt de production de l'entreprise Guardian-Luxguard vu l'installation d'un nouveau four (production de verre plat).

L'Administration des ponts et chaussées veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route de leur compréhension pour d'éventuels désagréments.