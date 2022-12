D'Feier huet seng Spueren um Haus hannerlooss. Virun der Entrée vum sinistréierten Haus hu Leit Blummen a Käerzen néiergeluecht.

E Petzi erënnert un de Bouf vu 6 Joer, dee bei dësem Feier säi Liewe verluer huet. Zesumme mat senger Famill huet de Jong eréischt zanter engem Mount hei zu Keel gelieft.

6 Familljen hunn hei an der Rue du Commerce gewunnt. Et ware portugisesch a jugoslawesch Leit. D'Haus huet net der Gemeng gehéiert.

Déi concernéiert Leit waren elo an engem Hotel zu Léiweng ënnerbruecht. 18 vun hinnen hunn hei zu Esch/Raemerich eng nei miwweléiert Wunneng kritt. Si däerfen elo mol bis den 11. Januar hei wunnen.

Nieft deem ganzen Ausmooss vun dëser Tragedie ass d'Solidaritéit fir dës Mënsche grouss. Spontan hu Keeler Leit Spendenaktioune lancéiert. Ewéi d'Famill Di Bari. Bannent kierzter Zäit koumen op dës Manéier vill Saach- a Geldspenden zesummen. D'Keeler Gemeng versicht, dat elo alles ze koordinéieren.

Iwwer d'Brandursaach op Niklosdag hei zu Keel gëtt et nach keen neie Moment.

Nom Hausbrand zu Keel waren 11 Mënschen am Spidol. Déi meescht waren no engem Check erëm dee selwechten Dag eraus. 4 Leit ware bis en Donneschden am Spidol.