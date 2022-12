De Premier gouf vun 9 weider Ministere begleet. Nieft Lëtzebuerg wäert Delegatioun och nach aner europäesch Länner besichen.

Et ass déi éischte Kéier, datt de vietnamesesche Premier Phạm Minh Chính op Besuch am Grand-Duché ass. De Regierungschef gouf op der Place Clairefontaine mat militäreschen Éieren empfaangen. «An de Gespréicher mam Premier Xavier Bettel hu mir eis drop gëeenegt, fir d’Zesummenaarbecht tëscht béide Länner ze verdéiwen. Virop wat d’Educatioun an d’Ausbildung ugeet, ziele mir op d’Expertise vu Lëtzebuerg. Mir kruten och d’Zouso, datt d’Zuel vun de Stipendien fir vietnamesesch Studenten op der Uni Lëtzebuerg eropgeet.» esou de Premier Phạm Minh Chính.

Visitt vun der Vietnamesescher Regierung zu Lëtzebuerg (9.12.22)

Zu Lëtzebuerg liewen aktuell knapp 200 Vietnamesen.

D'Relatiounen tëscht dem Grand-Duché an dem Vietnam si gutt. 21 Joer laang war de Vietnam en Pays-Cible vun der Lëtzebuerger Kooperatioun, doduerch si béid Länner enk matenee verbonnen.

D'Schreiwes aus dem Staatsministère

Premier jour de la visite officielle au Luxembourg du Premier ministre de la République socialiste du Viêt Nam, Phạm Minh Chính (09.12.2022)

Le Premier ministre de la République socialiste du Viêt Nam, Phạm Minh Chính, et la délégation ministérielle composée de quatre ministres vietnamiens, dont le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, ainsi qu'une importante délégation d'affaires ont terminé la première journée de leur visite au Luxembourg.

Le chef du gouvernement vietnamien était accueilli par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, à la place Clairefontaine. Après les honneurs militaires et la présentation des délégations, les deux homologues se sont entrevus en bilatéral à l'Hôtel Saint-Maximin. Une réunion de travail élargie aux délégations a également figuré au programme. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les relations entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Les échanges sur les relations entre le Luxembourg et le Viêt Nam ont notamment été marquées par une volonté des deux pays de renforcer leurs liens économiques, entre autres dans les domaines de la logistique, de la finance verte ainsi que dans le domaine académique et de la recherche. Les échanges de bonnes pratiques au niveau de la croissance verte, de la finance durable et de la lutte contre le changement climatique ont également figuré sur l'agenda. Lors de cette rencontre, Xavier Bettel a souligné que «les domaines de la finance et notamment la finance durable ainsi que de l'économie verte nous offrent d'innombrables opportunités de collaboration».

Les deux Premier ministres avaient l'occasion de poursuivre leurs échanges lors d'un déjeuner officiel offert par Xavier Bettel en l'honneur de la délégation vietnamienne au château de Senningen, auquel ont également participé la ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen, le ministre des Classes moyennes, ministre du Tourisme, Lex Delles, et la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring.

En début d'après-midi, Phạm Minh Chính avait une entrevue avec le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, ainsi qu'un échange avec des membres du bureau et des membres de la commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile.

La délégation vietnamienne s'est en outre rendue à la Bourse de Luxembourg où elle s'est fait présenter les activités en finances durables par le président du conseil d'administration, Alain Kinsch, ainsi que par le directeur des marchés internationaux de capitaux, Arnaud Delestienne.

Par la suite, le Vietnam-Luxembourg Business Forum s'est tenu à la Chambre de commerce, organisée conjointement par la Chambre de commerce et l'ambassade de République socialiste du Viêt Nam à Bruxelles. Lors de son intervention au forum, Lex Delles a souligné que «tout comme le gouvernement luxembourgeois, le gouvernement vietnamien accorde une grande importance au secteur du tourisme, qu'il définit d'ailleurs comme moteur essentiel du développement économique. Le secteur du tourisme vietnamien est cependant confronté à un manque de main-d'œuvre qualifiée. Je suis donc particulièrement ravi qu'un Memorandum of Understanding ait été signé entre l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL) et la Hong Quang Business Consulting Company Limited (HQBC). Le Memorandum of Understanding prévoit la mise en place d'un projet de coopération visant à promouvoir la formation professionnelle dans le domaine de la gestion du tourisme et de l'hôtellerie dans certaines provinces et villes du Vietnam. Cet accord est une étape importante pour nos relations mutuelles. Je suis convaincu que le Luxembourg et le Vietnam continueront à travailler en étroite collaboration à l'avenir».

Un dîner offert dans la Halle des poches à fonte à Esch-Belval par la ministre des Finances, Yuriko Backes, en l'honneur du Premier ministre de la République socialiste du Viêt Nam, Phạm Minh Chính, a clôturé cette première journée de la visite. En marge du dîner rassemblant des représentants du secteur financier, un accord de coopération dans le domaine de la finance durable a été conclu entre la Bourse de Luxembourg et la Bourse du Vietnam en présence du Premier ministre du Vietnam et de la ministre des Finances luxembourgeoise. Yuriko Backes a rappelé lors du dîner que «les relations entre nos pays se sont de plus en plus renforcées au cours des dernières années, tant sur le plan économique que financier. Aujourd'hui, la finance durable représente une opportunité de renforcer davantage ces relations. Grâce à sa place financière internationale et à son expertise en matière d'investissement durable et de financement mixte ou 'blended finance', le Luxembourg peut soutenir le Vietnam dans ses efforts de décarbonisation de son économie. Dans ce contexte, je me félicite du MoU en matière de finance durable que les bourses du Vietnam et du Luxembourg viennent de signer».

Le samedi 10 décembre, le Premier ministre de la République socialiste du Viêt Nam sera reçu en audience par S.A.R. le Grand-Duc au palais grand-ducal.

Dans le cadre de sa visite officielle au Luxembourg, le Premier ministre Phạm Minh Chính et sa délégation se rendront à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour une réunion de travail en présence du vice-président de la BEI, Kris Peeters. La réunion sera suivie de la signature d'un MoU entre la BEI et Vietnam Electricity (EVN).

Phạm Minh Chính aura aussi l'occasion de rencontrer la communauté vietnamienne.