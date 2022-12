E Mëttwoch goufen nei Fäll vum Vullegripp-Virus (H5N1) bei Gänsen zu Useldeng nogewisen. Dat deelt de Landwirtschaftsministère an engem Schreiwes mat.

Fir ze verhënneren, dass de Virus sech hei am Land weider ausbreet, huet de Ministère eng Partie Mesuren en Place gesat, déi bis op weider Informatioune vum Ministère gëllen.

All Villercher a Gefligel mussen op Plaze gefiddert ginn, wou séchergestallt ass, dass si kee Kontakt mat engem wëlle Vull kënnen hunn. Weiderhi muss d'Gefligel an zouene Lokaler gehale ginn an dierf nëmmen eraus, wa Fileten installéiert ginn, déi verhënneren, dass et Kontakt mat engem wëlle Vull ka ginn. Weiderhi sinn d'Gefligel-Ausstellunge verbueden an all ongewéinlechen Doudesfall vu Gefligel muss bei engem Véidokter gemellt ginn.

Wien en doudegen oder kranke wëlle Vull fënnt, muss dëst der Veterinärsverwaltung op der Telefonsnummer 247 82539 oder via d'Mailadress "info@alva.etat.lu".

Offiziellt Schreiwes:

Grippe aviaire: application des mesures préventives de biosécurité suite à la détection de la grippe aviaire chez des oies domestiques (14.12.2022)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural En date du 14 décembre 2022, un foyer de grippe aviaire (virus de type H5N1) a été confirmé chez des oies domestiques à Useldange.

Afin d'éviter l'introduction du virus dans les cheptels de volaille, les mesures suivantes sont d'application jusqu'à nouvel ordre sur tout le territoire du Luxembourg, à savoir:

• Le nourrissage et l'abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages;

• Les volailles doivent être tenues dans des locaux fermés;

• Les volailles peuvent avoir accès à des aires de sortie à condition que ces dernières soient protégées par des filets, afin d'éviter tout contact avec des oiseaux sauvages;

• Les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement;

• Tous rassemblements de volailles (expositions avicoles) sont interdits;

• Toute mortalité anormale de volaille est à signaler à un vétérinaire.

En cas de découverte d'un oiseau sauvage aquatique (oie, canard, cygne) mort ou malade, ce dernier est à signaler à l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (tél.:247-82539, e-mail: info@alva.etat.lu).

En fonction de l'évolution de la maladie, les mesures seront mises à jour.

La consommation d'œufs et de viande de volaille est sans risque pour la santé publique.