De CGDIS mellt fir e Samschdeg den Owend an an der Nuecht eng ganz Rëtsch Asätz.

Een Accident gouf et e Samschdeg géint 17.30 Auer, wéi op der B7 vun Ettelbréck a Richtung Angelduerf en Auto op der Kopp gaangen ass. Zwee Leit goufe blesséiert.

Am Ganze siwe Mol hunn d‘Pompjeeën da missen ausrécken well Dampmelder lassgaange sinn oder Offäll, respektiv eng Heck oder et op engem Feld gebrannt hat. A sämtleche Fäll blouf et beim Materialschued a kengem ass eppes geschitt.

99 Mol war de Samu am Asaz, dovun eng Kéier wuel wéinst Freedefeier.