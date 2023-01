Januar 1993: Héichwaasser am ganze Land. Zu Ettelbréck gëtt d'Clinique St. Louis evakuéiert. En Zäitzeien erënnert sech 30 Joer dono drun.

Dënschdes Moies ass déi u sech soss kleng Baach Waark sou séier gewuess, dat de Keller vun der Ettelbrécker Clinique iwwerschwemmt gouf. All d'Patienten hu missen Evakuéiert, respektiv Heemgeschéckt ginn. Eppes wat bis dohin ni trainéiert gouf. Eng Evakuatioun déi sech iwwer Stonnen, bis an de spéiden Owend era gezunn huet.

30 Joer duerno erënnert sech den Dokter Robert Jackmuth weider un den Ament, wou d'Waasser agebrach ass, wéi wann et gëschter war.

'' Dëscher a Still, déi sinn duerch d'Gäng projetéiert ginn. Wann een do getraff wär ginn, da wär ee wierklech schlecht dervu komm. '' sou den Dokter Jackmut, deemools Chirurg an der Clinique St. Louis.

Mat Sandsäck, déi Zaldoten gefëllt hunn, war nach probéiert ginn dat schlëmmst ze verhënneren. Ma all Efforten waren ëm soss. D'Waassermassen, déi vu Waarken erof koumen, woren net ze stoppen. Spéider huet de Pierre Kraus, Buergermeeschter vun Ettelbréck geschriwwen: '' Deen Dag gouf de Contrat à l'amiable deen de Mënsch an d'Waark verbonnen hunn, abrupt vun der Baach gekënnegt. ''

Elektresch, Heizung, Kichen, stoungen ënner Waasser. Séier gouf kloer, d'Clinique misst evakuéiert ginn. Iwwer 250 Patienten waren a Behandlung. Leit déi nach Mobil waren, goufen an d'Akerbau-Schoul bruecht, fir do vun der Famille ofgeholl ze ginn.

'' An déi, déi an der Clinique hu misse bleiwen, déi sinn dunn herno an Stater Cliniquen komm. Haaptsächlech an de Centre Hospitalier. Ech ka mech erënneren dat déi ongeféier 50 Leit ugeholl hunn. Sou ass et gaangen, bis an de spéiden Nomëtteg, bis bal an d'Nuecht. Géingt 9 - 10 Auer war d'Clinique eidel. ''

De Roger Jackmuth war ee vun den Dokteren, déi Hals iwwer Kapp d'Evakuatioun organiséiert hunn. Ambulanzen an och de Rettungs-Helikopter hunn d'Patienten an de Centre Hospitalier, an an d'Eecher Clinique transportéiert. Dorënner och d'Leit aus der Reanimatioun.

''Déi hu misse Ventiléiert ginn. Si hu missen de Bluttdrock gemooss kréien. Si waren méi oder wéineger gutt oder schlecht drun. Et war e klengt Wonner dat kee Patient och besonnesch vun der Reha, dat do keen Ëmkomm ass.''

Nieft der Protection Civile, waren Gendarmerie a Police, an d'Arméi gefuerdert. De Katastrophe-Plang war declenchéiert. Haapt-Verkéiersaxen goufe gespaart. D'Evakuatioun vun der Clinique St.Louis bleift bis Haut eemoleg fir Lëtzebuerg. Eppes wat bis dohin ni trainéiert gouf.

"Nee. Nee. Nee. Dat muss ee kloer sou soen. Et huet keen un sou eppes geduecht. Dat war eng Chance, dat dat sou gutt gaangen ass. Jo. Mir hate geluusst." Den Dokter Jackmuth laacht.

De Schued gouf deemools op 80 Millioune Frang berechent. Januar 93, Dezember 93, Januar 95. 3 Mol huet d'Waark fir grouss Opreegung gesuergt. Haut huet villes geännert. De Centre Hospitalier du Nord gouf gebaut.

D'Waark gouf renaturéiert. Iwwer Welschent steet e Barrage fir Waasser zeréck ze halen.