Ongeféier all fënnefte Patient, deen am nationalen Häerz-Zenter INCCI an der Stad wéinst engem Häerzinfarkt behandelt gëtt, ass eng Fra.

Et gi wuel méi Männer, déi en Häerzinfarkt kréien, allerdéngs stierwe proportionell gesi méi Fraen un de Suitte vun dësen. Dat léich dorun, dass se dacks ze spéit behandelt géifen, well den Infarkt net direkt erkannt géif, erkläert de Kardiolog Dr. Philippe Degrell aus dem INCCI:

"D'Symptomer si bei de Fraen oft net esou typesch, wéi bei de Männer. Si hunn zwar och majoritär an der Broscht wéi, mee Fraen hunn oft aner Symptomer oder Symptomer, déi dann nëmme präsent sinn op enger Plaz. Zum Beispill nëmmen am Aarm wéi oder am Réck wéi oder am Mo wéi, wat och kann dann indirekt en Zeeche vum Häerzinfarkt sinn. An an deem Fall ruffen d'Frae vill méi spéit un. Dat heescht d'Fraen hunn an der Moyenne an eise Statistiken 1 Stonn Retard zu de Männer, wou se de Samu kontaktéieren fir en Häerzinfarkt. An natirlech déi Zäit zielt och fir dono, wéi dat Ganzt verleeft, well all Minutt as wichteg am Häerzinfarkt."An der Reegel géifen d'Frae 5 bis 10 Joer méi spéit en Häerzinfarkt maache wéi Männer. Dat well se duerch hiren Hormonstatus dacks méi protegéiert wieren. Et géif een awer iwwert eis Grenzen eraus feststellen, dass ëmmer méi jonk Fraen en Häerzinfarkt géife maachen. Datwell vill vun hinne géife fëmmen oder Problemer mat Iwwergewiicht an Zocker hätten. Géint vill Risikofacteuren, déi en Häerzinfarkt kéinten ausléisen, kéint een u sech präventiv eppes ënnerhuelen, sou nach den Dr. Degrell.