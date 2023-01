Direkt zwou Biergerinitiative wiere sech géint de Projet. Eng schonns etlech Joren al Rumeur géif elo ëmgesat.

Den Hotel mat enge 60 Zëmmer soll hannert der Piko-Schwämm an dem Futtballterrain entstoen. En ënnerierdeschen Tunnel soll d’Haaptgebai mat engem Wellness-Beräich verbannen. Dat Ganzt op enger Surface vun 72 Ar. Den Hoke beim Projet ass, datt deen Terrain an enger Natura-2000-Zon läit.

D’Gemeng Péiteng huet en Avis favorable fir eng Baugeneemegung ginn. Grad dat stéisst bei de Membere vu béide Biergerinitiativen Doihl a Kordall op Widderstand.

Fir en Donneschdeg den Owend invitéiere si op en Diskussiounsowend bei de Scoutschalet an den Doihl. Also do, wou den Hotel geplangt ass, fir iwwer d'Pläng vun der Gemeng ze Informéieren. Mat am Mëttelpunkt dem Impakt op d'Natur. An iwwert dëse konkreete Projet eraus, dem Ëmgang mam Naturschutzgesetz.

D'Biergerinitiative wëllen net just kritiséieren, si wäerten och en alternative Site proposéieren.

Weider Detailer ginn et den Owend am Journal op Télé Lëtzebuerg. Mat de Revendicatioune vun de Biergerinitiativen an och enger éischter Reaktioun vun de Responsabele vun der Gemeng.