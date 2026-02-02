RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nei Initiativ vum Ëmweltministère an der KlimaagenceMat “Gemengen2030” d'Nohaltegkeetsziler vun der UNO erreechen

Claudia Kollwelter
Iwwert en neien Internetsite kënnen d'Gemenge sech auto-evaluéieren a gesinn, wou se aktuell dru sinn, a gi gläichzäiteg och gewuer, wat se nach verbessere kéinten.
Update: 02.02.2026 07:23
© RTL

Bis 2030 sollen déi 17 Entwécklungsziler vun der UNO erreecht sinn. D’Ziler, déi 2015 ugeholl goufen, sinn zu Lëtzebuerg an zéng national Prioritéiten deklinéiert ginn. Fir datt déi och um Terrain ukommen, ginn et schonn déi dräi Pakten, de Klima-, Natur- a Logementspakt, déi via Konventioun tëscht de Gemengen an dem Staat ënnerschriwwe ginn. Den neien Outil Gemengen2030 ass dogéint eng Charta, déi mam Ëmweltministère an der Klimaagence ënnerschriwwe gëtt. Dozou den Ëmweltminister Serge Wilmes.

“Et ass en Engagement vun de Gemengen, wat domat ënnerschriwwe gëtt. Dat heescht, si engagéiere sech an enger Charte, fir da bei deem Site hei matzemaachen. Si mussen e Questionnaire ausfëllen, wou se schonn aginn, wat se vu Mesurë maachen, fir Nohaltegkeetsziler bei sech konkreet ëmzesetzen, respektiv, wou och e Bewosstsi soll geschaaft ginn, fir weider Aktioune mussen ze formuléieren.”

Mat “Gemengen2030” d'Nohaltegkeetsziler vun der UNO erreechen
Nei Initiativ vum Ëmweltministère an der Klimaagence:

Wann ee sech als Gemeng via de Site auto-evaluéiert, kritt een iwwerdeems eng Primm vun 10.000 Euro vum Ëmweltministère als Belounung, a fir déi Suen an zousätzlech Projeten ze investéieren. Den neien Outil soll et de Gemengen erlaben, e méi generellen Iwwerbléck ze kréien, iwwert wat d’Nohaltegkeet ass, seet de Generaldirekter vun der Klimaagence Fenn Faber.

“Deen et eigentlech de Gemengen erlaabt ze verstoen, wat huet eigentlech dat, wat si um Terrain maachen, mat deene groussen Ziler um internationalen Niveau dann och ze dinn. Ech mengen et ass wichteg, fir eeben och einfach aus der Nohaltegkeetsperspektiv och kënnen eng Zort Stäerkten- a Schwächtenanalys ze maachen, fir einfach ze wësse wat sinn déi Beräicher, wou ech gutt sinn, fir och einfach dat ze valoriséieren, wat tatsächlech scho geschitt ass, a fir einfach spezifesch och dat ze weisen, wat vläicht feelt.”

De Bruno Barboni vun der Klimaagence erkläert wéi de Site funktionéiert.

“D’Gemenge ginn duerch e feste Questionnaire guidéiert an deem se sech aschätzen, auto-evaluéieren. Bei de Froe kënne se sech tëschen 0 an 100 % aschätzen, also a wéi wäit se en Zil erfëllt hunn. A wat ganz flott ass bei deem Outil ass, dass d’Gemeng selwer sech elo net muss d’Fro stellen, zu wéi engem Objektiv gehéiert elo wéi eng Fro. Et ass aneschters opgebaut, et ass wierklech einfach, se geet duerch déi verschidde Froen an den Tool, dee klasséiert automatesch hir Äntwerten herno an, soudass se dann eeben och an deenen Objektiver dann aklasséiert gëtt.”

D’Froe wieren och kloer un de Lëtzebuerger Kontext ugepasst an et wier en eenheetlechen Outil fir d’ganzt Land, wou souwuel d’Gemenge selwer, wéi och d’Bierger en Iwwerbléck kréien, wat et un Initiative gëtt, a wou mer a punkto Ziler dru sinn.

Site: www.gemengen2030.lu

Am meeschte gelies
Lëtzebuerger Politik
Fréieren CSV-Politiker an Hofmarschall Lucien Weiler am Alter vu 74 Joer gestuerwen
Video
Audio
14
Noutoperatioun um Kapp
Dräi Persoune ginn no Ausernanersetzung an der Stad deels schwéier blesséiert
Oppene Bréif vum Philippe Wilmes
Prozedur vu senger Suspendéierung géif un "donkel Zäiten" erënneren
Steebrécken
Auto op Tankstell huet Feier gefaangen
De Sonndesinterview mam Denis Scuto
E Gespréich iwwer Futtball, Migratioun, kulturelle Patrimoine an Identitéit
Video
Fotoen
5
Weider News
Am Lokalen
Zu Mompech hat eng Sauna gebrannt, zu Munneref eng Kichen
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Haut ginn d'Kanner liichten – passt op, wann Dir mam Auto ënnerwee sidd
LIVE
Invité vun der Redaktioun (2. Februar)
Romain Wolff, President vun der CGFP
Video
0
Crèchen oder Famillen?
Fir wien ass d‘Erhéijung vum Chèque-service geduecht?
Video
3
Sécherheet am ëffentlechen Transport
Méi Mesurë gebraucht, fir d’Sécherheet vum Chauffeur a vum Passagéier
Video
Schreiwes vu FÉDUSE-CGFP
"D'Zukunft vun eise Schüler entscheet sech net un Toiletten!"
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.