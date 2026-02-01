RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Oppene Bréif vum Philippe WilmesProzedur vu senger Suspendéierung géif un "donkel Zäiten" erënneren

Céline Eischen
David Winter
Nodeems sech de suspendéierten Dr Philippe Wilmes u seng Patienten adresséiert an eng Solidaritéitswebsäit opgemaach huet, riicht sech den Orthoped elo och un de Premier Luc Frieden.
Update: 01.02.2026 14:41

An engem oppene Bréif gesäit hie sech als politescht Affer a vergläicht seng Affaire mat den Zoustänn am Mëttelalter, schwätzt vun “donkelen Zäiten” wou ouni Defense jugéiert gouf, kritiséiert domadder fundamental déi rechtsstaatlech Prozedur a sengem Fall.

Hei de komplette Bréif vum Philippe Wilmes un de Luc Frieden

Hie reprochéiert besonnesch der Gesondheetsministesch Martine Deprez, datt hien ouni fair Prozedur suspendéiert gi wier, a schwätzt esou guer vun Amtsmëssbrauch an illegalen Handlungen. Och dem Collège Medical reprochéiert hien, sech net u legal Prozeduren ze halen.

Den Dokter Philippe Wilmes appelléiert un de Premierminister, datt dësen elo an der Verantwortung stéing fir, wéi hie seet, nees Verantwortung an de Rechtsstaat hierzestellen, an dat mat enger vollstänneger an transparenter Opklärung vum Dossier. Net nëmme géif dës Affär him selwer schueden, méi géif och e “Generalverdacht” fir all d’Dokteren am Land bedeiten.

Den Dokter fuerdert a sengem Schreiwes de Premier Luc Frieden dozou op, déi “skandaléis Decisioun” vu senger Suspendéierung opzehiewen a sou de Wee nees fir eng verfassungskonform Prozedur opzemaachen.

Affekot adresséiert sech un d'Ministesch
Suspendéierung vum Dr Philippe Wilmes misst zeréckgezu ginn
Symbolbild Operatioun
Gréisstméiglech Opklärung gefuerdert
Deputéiert reagéieren op d'Suspendéierung vum Chirurg Philippe Wilmes
Affär Philippe Wilmes
"Prinzip vum Etat de Droit vu Ministesch mat Féiss getrëppelt"

Am meeschte gelies
A Presenz vun der Grande-Duchesse Stéphanie
175 Bluttspender goufe fir hiert jorelaangt Engagement geéiert
Video
Fotoen
16
Luxair-Vol huet mussen Destinatioun änneren
Wéinst engem Sandstuerm konnt de Vol LG 933 net wéi geplangt zu Djerba landen
Ovatioun
De Pollo Bodem gouf fir 50 Joer aktiv Gemengepolitik geéiert
Fotoen
Shakedown zu Barcelona
Éischte groussen Test fir d'Formel-1-Generatioun 2026
Fotoen
2
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Sinani mat Gol fir St. Pauli, Dardari wënnt mat Greuter Fürth
4
Weider News
"Mir gi liichten"
E Méindeg ass Liichtmëssdag
0
Asaz zu Schieren
Täter schleit Fënster vun Auto an, klaut Géigestänn, ma kënnt net all ze wäit
Vum 2.-5. Februar 2026
Militärübung vun der Lëtzebuerger Arméi geplangt, dat op verschiddene Plazen am Land
Noutoperatioun um Kapp
Dräi Persoune ginn no Ausernanersetzung an der Stad deels schwéier blesséiert
Gouf iwwer Social Media koordinéiert
Tuning-Treffen un der Grenz tëscht Lëtzebuerg an der Belsch
Lëtzebuerger Politik
Fréieren CSV-Politiker an Hofmarschall Lucien Weiler am Alter vu 74 Joer gestuerwen
Video
Audio
6
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.