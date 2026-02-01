RTL TodayRTL Today
Schreiwes vu FÉDUSE-CGFP"D'Zukunft vun eise Schüler entscheet sech net un Toiletten!"

Andy Brücker
D'Gewerkschaft géif sech wënschen, dass een aner Dossieren am Secondaire mat der selwechter Energie géif upaken.
Update: 01.02.2026 18:04
© Envato / ira_lichi

Déi geplangten Unisex-Toiletten an den neie Gebailechkeete vum LTC haten dës Woch fir vill Opreegung gesuergt. Och an der Koalitioun ass ee sech beim Sujet net eens. Elo kënnt och Kritik vun der FÉDUSE-CGFP um Pilotprojet vum Educatiounsministère.

Der Proffegewerkschaft no sollt een genderneutral Toiletten als zousätzlech Offer installéieren, an déi separat Toilette fir Meedercher a Jongen bäibehalen. Et wier een och zu kengem Moment an den Entscheedungsprozess mat agebonne ginn, schreift d’FÉDUSE-CGFP . D’Gewerkschaft géing sech dann och wënschen, datt aner Dossiere am Secondaire mat der selwechter politescher Energie géingen ugepaakt ginn.

PDF: Schreiwes vu FÉDUSE-CGFP - « L’art de toiletter au mauvais endroit » D’Zukunft vun eise Schüler entscheet sech net un Toiletten!

De Pilotprojet ass och e Méindeg de Moien nach emol Thema bei eis um Radio, mat enger Reaktioun vum DP-Educatiounsminister Claude Meisch.

