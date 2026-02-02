Invité vun der Redaktioun (2. Februar)Romain Wolff, President vun der CGFP

Et kann ee bal soen, de Sozialdialog kann en neien Ulaf huelen. Och wann d’Meenungsverschiddenheeten tëscht Patronat a Gewerkschafte grouss bleiwen, besonnesch wat de Mindestloun ugeet, huet een am Background bei eis Dialogbereetschaft vu Säite vum OGBL a vun der Unioun vun den Entreprisen eraushéieren.
Wéi wëll d’Staatsbeamtegewerkschaft erabréngen? Dat froe mir de President vun der CGFP, de Romain Wolff de Moien hei op RTL. Mat him schwätze mer awer och iwwert d’Léin beim Staat an den Drock dovunner op den Aarbechtsmaart an d’Staatsfinanzen.
A mir héieren dem Romain Wolff seng Kritik, datt de Staat ëmmer nees Etablissementer de droit privé schaaft.
