Den éischte Restaurant vun der Trisomie 21 asbl, de Restaurant Madame Witzeg zu Bieles, mécht seng Dieren op.

Zënter dem 15. Oktober 2022 huet de Restaurant den Agrement als Atelier d'inclusion professionnelle a vun e Méinden 23. Januar u kann een ënnert der Woch mëttes do iessen. Aacht Persoune mam "Statut de travailleur handicapé" kënnen hei enger bezuelter Aarbecht nogoen oder e Stage maachen, fir ze kucken, ob e Restaurant eng Aarbechtsplaz ass déi hinne gefält.

Hei gi si alles ronderëm d'Gastronomie geléiert a packen dann iergendwa vläicht de Schrëtt an de fräien Aarbechtsmarché. D'Ekipp am Restaurant ass eng Mëschung aus verschiddene Beruffsgruppen. Et schaffe souwuel Leit mat enger kognitiver Aschränkung wéi och Educateuren a Käch do.

Dat Eenzegt, wat fir de Client anescht ass, wéi a soss de meeschte Restauranten, ass de Bestell-System. Op engem Bestellschäi muss een ukräizen, wat een iesse wëll, esou kann all Mataarbechter d'Commande ophuelen, egal ob e schreiwe kann oder net. Et war en laange Wee bis d'Ouverture vum Restaurant. Fir den Agrement als Atelier d'inclusion professionnelle ze kréien, musse vill verschidde Krittären erfëllt sinn. Ënnert anerem e pedagogescht Konzept, e Rouraum an de Restaurant muss accessibel si fir jiddereen.

Als unerkannten Atelier kréie si Ënnerstëtzung vum Familljen- an Aarbechtsministère. Fir de Start huet de Restaurant Madame Witzeg awer och e Crowdfunding initiéiert.

Et ass net den éischte Restaurant, deen als Atelier d'inclusion professionnelle funktionéiert. Hei kritt Dir en Iwwerbléck, wéi eng Atelieren et hei am Land ginn!