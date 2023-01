No der Lëscht vun de Presencë gouf och elo d'Lëscht vun den Interventioune vun den Deputéierte public gemaach.

D'Aarbecht vun den Deputéierten an Zuele gefaasst:

Am Schnëtt huet all Deputéierte sech 135 mol d'Wuert geholl iwwert 3 Joer. Wat een an enger Partei zu méi ass, wat ee sech d’Aarbecht besser opdeele kann: Wéineg iwwerraschend sinn et d’Deputéiert vun de klenge Parteien, déi am dackste geschwat hunn. D’Deputéiert vun där Partei, déi bei de Presencen op éischter Plaz stoung, hunn och am meeschten an der Chamber intervenéiert. D'Pirate Sven Clement a Marc Goergen stinn op Plazen 1 an 3 vun den Deputéierten, déi vu Juli 2019 bis Dezember 2022 am dacksten an der Chamber geschwat hunn, 662 a 408 mol, op Plaz 2 ass de Fernand Kartheiser mat 516 Interventiounen. Déi 3 Deputéiert haten allen 3 méi Interventioune wéi de Chamberpresident Fernand Etgen mat 412. Hei sief bemierkt, datt de President sech och kann duerch d'Vizepresidenten ersetze loossen, een awer aus der Statistik net erausliese kann, ob d'Djuna Bernard, de Mars di Bartolomeo an de Marc Spautz als Deputéiert oder als PresidentIn intervenéiert hunn. An der Top 5 sinn och nach d'CSV-Co-Fraktiounscheffin Martine Hansen an den DP-Fraktiounschef Gilles Baum.

Déi Lénk Deputéiert Nathalie Oberweis a Myriam Cecchetti hu wärend där Zäit, déi gekuckt gouf, den David Wagner an de Marc Baum an der Chamber ofgeléist. Wann een deenen 2 Deputéierten hir Interventioune mat deene vun hire Virgänger zesummerechent, wiere si op Plazen 3 a 4 am Ranking. Am Ganze sinn tëschent Juli 2019 an Dezember 2022 17 nei Deputéiert an d'Chamber komm. Déi nei Deputéiert hu mol méi, mol manner dacks geschwat wéi hir Virgänger, haten zum Deel awer och aner Rollen. Dat zum Beispill am Fall vum Pim Knaff an Dan Kersch, deenen hir Virgänger Fraktiounscheffe waren.

Déi Deputéiert, déi sech an där Zäit am mannsten zu Wuert gemellt hunn, waren de Klierfer CSV-Deputé-Maire Emile Eicher mat 5 Interventiounen, den DP-Deputéierten a bis Mäerz zejoert Bartrenger Buergermeeschter Frank Colabianchi mat 6 an de Kielener CSV-Deputé-Maire Félix Eischen mat 13. De Félix Eischen hat bei der Publikatioun vun de Presencen drop opmierksam gemaach, datt hie vum September 2020 bis Januar 2021 krankgemellt war. Ma och wann ee seng Interventiounen an där Zäit, an där den Deputéierte present war, héichrechent, kënnt de Félix Eischen nach ëmmer op déi drëttlescht Plaz. Och op Plaze 4 a 5 vun deenen Deputéierten, déi am mannsten Interventiounen an der Chamber haten, kommen Deputé-Mairen: D'Stater DP-Buergermeeschtesch Lydie Polfer an den Escher CSV-Buergermeeschter Georges Mischo.

Allgemeng melle sech Deputéiert ouni Duebelmandat méi wéi zwee mol méi dacks an der Chamber zu Wuert wéi Deputéiert, déi donieft och nach Responsabilitéiten als Buergermeeschter oder Schäffen hunn. Hei goufe just déi Deputéiert gezielt, déi wärend där ganzer Zäit béid Mandater haten, well zum Deel Deputéiert mat Duebelmandat vun Deputéierten ouni Duebelmandat ofgeléist goufen oder ëmgedréint.

Wat d'Parteien ugeet, hat d'CSV als gréisste Fraktioun an absolutten Zuelen déi meeschten Interventiounen an der Chamber, 1.861, virun der LSAP mat 1.212 an der DP mat 1.103. Pro Deputéierte sinn et awer déi kleng Parteien, déi am meeschten intervenéiert sinn: D'Pirate mat am Schnëtt 535, déi Lénk mat 415 an d'ADR mat 272 Interventiounen. Och an absolutten Zuele kënnt d'ADR just knapp hannert d'DP. De Roy Reding hat zwar am meeschte gefeelt an där Zäit, wéi aus de Statistiken iwwert d'Presencen ervirgoung, ma bei den Interventioune louch en nach ëmmer iwwert der Moyenne. Allgemeng hunn d'Oppositiounsdeputéiert souwuel an absolutten Zuele wéi am Schnëtt pro Deputéierte méi dacks intervenéiert wéi d'Majoritéitsdeputéiert.

Vun der Regierung hunn an de leschten 3 Joer de Mobilitéits- a Verdeedegungsminister a Vizepremier François Bausch, d'Gesondheetsministesch a Vizepremierministesch Paulette Lenert an de Premier Xavier Bettel am meeschte geschwat. D’Regierungsmember hu 1.548 mol an der Chamber intervenéiert, respektiv am Schnëtt 91 mol pro Regierungsmember.

Fir d'Statistik goufen allméiglech Interventiounen an der Chamber festgehalen, wéi laang d'Deputéiert bei all Interventioun geschwat hunn, ob dat e puer Sekonnen oder eng hallef Stonn war, geet also net doraus ervir - an iwwert den Inhalt vun de Wuertmeldunge seet d'Statistik natierlech och näischt aus.

E puer Umierkungen:

D'Chamber huet d'Interventioune vun den Deputéierten zanter 2013 a bis den 22. Dezember 2022 verëffentlecht, fir dës Analys goufen awer just d'Interventioune vum 2. Juli 2019 bis den 20. Dezember gekuckt, deen Zäitraum, deen och bei der Statistik iwwert d'Presence couvréiert gouf.

D’Djuna Bernard, de Mars di Bartolomeo an de Marc Spautz hu wärend där Zäit ëmmer nees de President Fernand Etgen ersat a sinn deen Ament dann als President an net als Deputéiert intervenéiert. An der Statistik gëtt awer net differenzéiert, sou datt bei dëser Analys all hir Interventiounen als Interventioune vun Deputéierten interpretéiert goufen.

Bei der Rechnung vun den Interventioune jee no Duebelmandat goufe just déi 43 Deputéiert consideréiert, déi vu Juli 2019 bis Dezember 2022 am Amt waren. 17 Deputéiert hunn hiert Mandat bannent där Zäit ugeholl. Fir d'Interventioune pro Partei goufen all d'Interventiounen, also vun den aktuellen Deputéierten an deenen, déi si ersat hunn, zesumme gerechent. Dat selwecht gëllt fir d'Interventioune vun der Regierung.

RANKING

1) Sven Clement 662

2) Fernand Kartheiser 516

3) Nathalie Oberweis / David Wagner 420

4) Fernand Etgen 412

5) Myriam Cecchetti / Marc Baum 410

6) Marc Goergen 408

7) Martine Hansen 282

8) Dan Kersch / Georges Engel 275

9) Gilles Baum 230

10) Jeff Engelen 228

11) Gilles Roth 219

12) Josée Lorsché 211

13) Fred Keup / Gast Giberyen 202

14) Laurent Mosar 201

15) Mars di Bartolomeo 201

16) André Bauler 193

17) Yves Cruchten 188

18) Claude Wiseler 185

19) Marc Spautz 175

20) Max Hahn 154

21) François Benoy 144

22) Stéphanie Empain 143

23) Roy Reding 141

24) Gusty Graas 130

25) Dan Biancalana 117

26) Léon Gloden 111

27) Charles Margue 110

28) Carole Hartmann 104

29) Cécile Hemmen / Franz Fayot 104

30) Guy Arendt 95

31) Paul Galles 94

32) Jessie Thill / Carlo Back 94

33) Octavie Modert 91

34) Djuna Bernard 84

35) Marc Lies 81

36) Francine Closener / Marc Angel 80

37) Diane Adehm 76

38) Simone Asselborn-Bintz / Alex Bodry 76

39) Pim Knaff / Eugène Berger 73

40) Semiray Ahmedova / Roberto Traversini 68

41) Carlo Weber / Claude Haagen 68

42) Chantal Gary / Henri Kox 60

43) Marc Hansen 57

44) Claude Lamberty / Joëlle Elvinger 56

45) Tess Burton 52

46) Lydia Mutsch 51

47) Michel Wolter 49

48) Aly Kaes 46

49) Serge Wilmes 45

50) Simone Beissel 41

51) Elisabeth Margue / Viviane Reding 36

52) Jean-Paul Schaaf / Marco Schank 34

53) Max Hengel / Françoise Hetto-Gaasch 33

54) Nancy Arendt 31

55) Jean-Marie Halsdorf 30

56) Georges Mischo 24

57) Lydie Polfer 21

58) Félix Eischen 13

59) Frank Colabianchi 6

60) Emile Eicher 5

Regierung:

1) François Bausch 160

2) Paulette Lenert 157

3) Xavier Bettel 142